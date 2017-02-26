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Darende Eskkk Olağan Genel Kurulunu Yaptı

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Darende Eskkk Olağan Genel Kurulunu Yaptı
Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yaptı.

Genel Kurula ESKKK Yeşilyurt ve Akçadağ başkanları, Darende Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Soylu, Darende şoförler Ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük, ESKKK Bölge Müdürü Kürşat Acat ve kooperatif üyeleri katıldı

Divan başkanlığını ESKKK Bölge Müdürü Kürşat Acat'ın yaptığı Genel Kurulda bir konuşma yapan Darende ESKKK Başkanı Seydi Güşen, 2016 yılında bir çok alanda faaliyet gösteren ilçe esnaflarına destek olduklarını kaydederek "Kooperatifimizin amaçları doğrultusunda esnaf kardeşlerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Darende Eskkk Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Darende Eskkk Olağan Genel Kurulunu Yaptı

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