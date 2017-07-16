Darende’de 15 Temmuz’da Vatandaşlar Meydanları Doldurdu

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Darendeliler meydanları doldurdu.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Darendeliler meydanları doldurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü mensubu askerlerin gerçekleştirmek istediği darbe girişiminin birinci yıl dönümünde Darendeliler yine meydanlara akın etti. O karanlık gecede olduğu gibi 7'den 70'e herkes ellerinde Türk Bayrakları ile meydanlara çıkarak 15 Temmuz şehitlerine ve demokrasiye sahip çıktı. Hacı Hasan Akyol Çarşısı Demokrasi Meydanında toplanan binlerce Darendeli hep birlikte tekbirler getirerek darbe girişimini lanetledi. Gece geç saatlere kadar meydanlarda nöbet tutan vatandaşlar şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları da attı. Anma programında konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak ülke üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını söyledi. Eser, "Bizim bu cennet vatanı kimseye teslim etmemiz mümkün değil. Biz Darendeliler hiçbir zaman terör örgütlerinin ve hainlerin yanında yer almadık. Dünyanın neresinde bir Darendeli görseniz hepsi memleket sevdalısıdır. Bu vatan kolay kazanılmadı. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bizleri kimse yıkamaz" ifadelerini kullandı.

Darende AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ise, demokrasi nöbetine destek olan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, "15 Temmuz darbe girişimi ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.