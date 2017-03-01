Darende’de Kütüphaneye Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

Darende'de bulunan kütüphaneye kitap alınması için Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi tarafından kermes düzenlendi.

Darende'de bulunan kütüphaneye kitap alınması için Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi tarafından kermes düzenlendi.

Kermeste, Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesine bağlı Kız Öğrenci Yurdundaki 12 kursiyer tarafından üretilen eserler ve Darende'nin tarihi mekanlarının yer aldığı minyatür ürünler, İstanbul'a ait siluetler ve yağlı boya resim ürünleri sergilendi. Darende ilçe Milli Eğitim müdürü Fevzi İnce tarafından açılışı yapılan kermeste bir konuşma yapan Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Müdürü Levent Durukan elde edilecek gelirle kütüphaneye kitap alacaklarını söyledi. Durukan, daha önce de kütüphaneye kitap desteği amacıyla kermes düzenlediklerini ancak elde edilen gelirleri Suriye'ye gönderdiklerini belirterek, "Kütüphanemizi zenginleştirmek amacıyla tekrar böyle bir çalışma düzenledik. Bu çalışmaya okul personeli ve öğretmenlerimiz katıldı. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.