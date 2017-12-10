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Dargeçit’te 2 Terörist Öldürüldü

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Dargeçit’te 2 Terörist Öldürüldü
Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğü operasyonda, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Aralık günü Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesi kırsal mahallerinde icra edilen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü üyeleri ile birlikte 1 adet Kalaşnikof silah, 8 adet şarjör, 240 adet fişek, 1 adet tabanca ve şarjör, 15 adet 9 mm tabanca mermisi, 3 adet el bombası, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet telsiz, 2 adet hücum yeleği ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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