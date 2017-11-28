Dargeçit’te Çıkan Yangında Ev Yandı, 1 Kişi Dumandan Zehirlendi.

Dargeçit'te Elektrik kaynaklı çıkan yangında ev yandı, 1 kişi dumandan zehirlendi.

Dargeçit'te Elektrik kaynaklı çıkan yangında ev yandı, 1 kişi dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre,Kılavuz mahallesinde elektrik kaynaklı çıkan yangında elektrikten çıktığı belirtilen ateşte 1 kişi dumandan zehirlendi. Mahalle sakinlerinin İtfaiye ve 112 Ambulans ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale edip ateş" i söndürdü, Yangında zehirlenen 1 kişi ise 112 ambulansı ile Dargeçit Devlet hastanesine sevk edildi.