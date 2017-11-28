  • BIST 104.760
  • Altın 162,466
  • Dolar 3,8990
  • Euro 4,6440
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 11 °C

Dargeçit’te Çıkan Yangında Ev Yandı, 1 Kişi Dumandan Zehirlendi.

» »
Dargeçit’te Çıkan Yangında Ev Yandı, 1 Kişi Dumandan Zehirlendi.
Dargeçit'te Elektrik kaynaklı çıkan yangında ev yandı, 1 kişi dumandan zehirlendi.

Dargeçit'te Elektrik kaynaklı çıkan yangında ev yandı, 1 kişi dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre,Kılavuz mahallesinde elektrik kaynaklı çıkan yangında elektrikten çıktığı belirtilen ateşte 1 kişi dumandan zehirlendi. Mahalle sakinlerinin İtfaiye ve 112 Ambulans ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale edip ateş" i söndürdü, Yangında zehirlenen 1 kişi ise 112 ambulansı ile Dargeçit Devlet hastanesine sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ysk Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi27 Kasım 2017 Pazartesi 21:43
  • Eski Belediye Başkan Yardımcısı Bıçakçı Taziyeleri Kabul Ediyor27 Kasım 2017 Pazartesi 19:48
  • Çivril’de Yetiştiricilere Damızlık Koç Dağıtıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 19:43
  • Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: “Urfa Bir Dünya Mozaiğidir”27 Kasım 2017 Pazartesi 19:18
  • Rıza Sarraf Davası Haftaya Ertelendi27 Kasım 2017 Pazartesi 18:43
  • Fenalaşan Gazi’ye İlk Müdahaleyi Doktor Olan Belediye Başkanı Yaptı27 Kasım 2017 Pazartesi 18:38
  • Almanya’ya Giden Uçaklarda Artık Evcil Hayvan Taşınmayacak27 Kasım 2017 Pazartesi 18:23
  • Türkiye’nin İlk Milli Yüksek Hızlı Treni İçin Düğmeye Basıldı27 Kasım 2017 Pazartesi 18:03
  • Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyesi Av. Emre Yılmaz, “Trakya Birlik’ten Kuvvet Doğar”27 Kasım 2017 Pazartesi 17:48
  • İstanbul’da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak27 Kasım 2017 Pazartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti