Dargeçit’te Zırhlı Aracın Geçişi Sırasında Patlama

Mardin'in Dargeçit ilçesinde çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.
Olay, saat 21.00 sıralarında, Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.
Bölgede operasyon başlatıldı.
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