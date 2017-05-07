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Darıalan Köyünde Hayır Yemeği Düzenlendi

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Darıalan Köyünde Hayır Yemeği Düzenlendi
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 50 haneli Darıalan köyünde düzenlenen geleneksel hayır yemeği sütlü çeşme mevkiinde bin kişinin katılımı ile...

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı 50 haneli Darıalan köyünde düzenlenen geleneksel hayır yemeği sütlü çeşme mevkiinde bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Yenice ilçesine bağlı Darıalan köyü sütlü çeşme mevkiinde düzenlenen geleneksel köy hayrında Kuran-ı kerim ve Mevlid-i şerif okundu. Kılınan öğle namazının ardından bin kişiye keşkek, nohut, pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Geleneksel köy hayrına çevre köy halkları katıldı. Yaplan duanın ardınan yağmur ve dolu yağdığını söyleyen Darıalan Köyü Muhtarı Arif Taşkın, "Sütlü çeşme mevkiinde düzenlediğimiz geleneksel köy hayrımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.

Darıalan Köyünde Hayır Yemeği Düzenlendi

Darıalan Köyünde Hayır Yemeği Düzenlendi

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