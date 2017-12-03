Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu’na Spor Salonu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca'da Bağlarbaşı Ortaokulu'na spor salonu inşa edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Darıca'da Bağlarbaşı Ortaokulu'na spor salonu inşa edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Yapılan projeler kapsamında okullara spor salonu kazandırılıyor. Projelere devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir spor salonunu da Darıca Bağlarbaşı Ortaokulu için yapacak. Öğrencilerin spor aktivitelerini rahatça yapabilmelerini sağlayacak olan spor salonu farklı spor dallarında da antrenman yapma imkânı verecek. Isıtma ve soğutma sistemleri bulunacak olan salon öğrencilerin dış ortamdan etkilenmeden spor yapmalarını sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salonun yapımı için ihale düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen oturuma 8 firma teklif verdi. En düşük teklif 2 milyon 444 bin TL olurken, en yüksek teklif ise 4 milyon 347 bin TL oldu.

Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28 çarpı 13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9 çarpı 13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Birinci katta ise diğer faaliyetlerin yapılabileceği toplam 360 metrekare 3 adet salon bulunacak.