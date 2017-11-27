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Darıca Şampiyonluğa Koşuyor

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Darıca Şampiyonluğa Koşuyor
İstanbul'da düzenlenen Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi 2. Kademe yarışlarını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü birinci tamamladı.

İstanbul'da düzenlenen Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi 2. Kademe yarışlarını Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü birinci tamamladı.

Büyükler ve Gençler kategorisinde yapılan Turkcell 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kros Ligi'nde İstanbul'daki ikinci etap da noktalandı. 20 Aralık'ta Adana'da yapılacak finaller öncesinde genç erkeklerde son yılların şampiyon ekibi Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ile Fenerbahçe arasında bu yıl da çekişme yaşanıyor. İki kademede de birinci olan Darıca 27 puana sahipken, Fenerbahçe son kademeye 48 puanla ikinci sırada girdi.

Müsabakalarda ferdi sıralamada Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ramazan Barbaros birinci olurken, yine aynı kulüpten Sezgin Ataç yarışmayı ikinci sırada tamamladı. Avrupa Şampiyonası öncesi seçme niteliğindeki yarışmalarda milli takımımıza toplamda 5 sporcu veren Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü milli takımın iskeletini oluşturdu.

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