Darıca’da On Binler Demokrasi Nöbetinde Buluştu

15 Temmuz'un yıldönümü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde tüm ülkede demokrasi nöbetleri ile kutlanırken Darıca'da 15 Temmuz günü on binlerce insanın...

15 Temmuz'un yıldönümü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde tüm ülkede demokrasi nöbetleri ile kutlanırken Darıca'da 15 Temmuz günü on binlerce insanın katıldığı Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü ile başladı.

Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü, Darıca Cami Mahallesi Sağlık Ocağı yanından başlayıp, Darıca Kent Meydanı'nda tamamlandı. Yürüyüşe, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve gencinde yaşlısına binlerce vatandaş sloganlar eşliğinde yürüyüşe katıldı. Darıca Belediyesi aracı olmayan vatandaşlar için de mahallelerden ücretsiz ulaşım imkanı sağladı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet meydanında kurulan dev ekranlarda 15 Temmuzla alakalı videolar gösterilip hain gecede silahlarını millete doğrultan hainlerin millete yaptıklarını hatırladılar ve hain gecede şehit düşen 250 vatandaşın isimleri okunurken meydanda bulunan herkes hep bir ağızdan "Burada" diye haykırdı. Canlı bağlantılarla Cumhurbaşkanı ve Başbakanın konuşmalarını takip ettiler. Gece protokol konumları ile devam etti. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık, unutturmayacağız, gençlerimize her daim anlatarak bir daha bu acıların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Karabacak, adeta ikinci Kurtuluş mücadelesinin verildiği 15 Temmuz'da milletin destan yazdığına vurgu yaparak, "Tarihimizin en karanlık günlerinden biri olarak tarihe geçen 15 Temmuzda devletimizin içine yerleşmiş FETÖ Terör Örgütü üyelerinin ülkemizin birliğine ve beraberliğine kastettiği darbe girişimi, halkımız tarafından bertaraf edilerek adeta yeniden bir kurtuluş destanı yazılmıştır. O zor günlerde ülkemizde demokrasinin millet tarafından ne kadar özümsendiğini, milletimizin seçilmiş iradenin arkasında nasıl durduğunu hep birlikte gördük. Başta Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizin dik duruşu ve halkımızın vatan sevgisi sayesinde halkımız sokaklarda darbeye ve darbecilere karşı net bir şekilde duruşunu sergilemiş ve demokrasiye olan inancımızı bütün dünyaya göstermiştir. Tek Devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan diyerek kanımızın son damlasına kadar ülkemizi savunacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz, ezanımızı dindirtmeyeceğiz. Başta Darıca'lı şehidimiz Edip Zengin olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, bizlere de şefaatçi olurlar inşallah. Gecemiz hayırlı olsun. Sabaha kadar nöbetimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Karabacak hanin darbe girişiminin seyrini değiştiren 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için yazılan "Otuz Kuş" şiirini okurken duygusal anlar yaşadı. Geceye Darıca'lı senarist ve oyuncu Birol Güven ve Ünlü Oyuncu Tamer Karadağlı katıldı. Aralarında ünlü oyucuları gören vatandaşlar bol bol fotoğraf çekildi.

Gece boyunca nöbete katılan vatandaşlara ücretsiz su ve yiyecek ikramında bulunuldu.