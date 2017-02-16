  • BIST 88.334
  • Altın 145,688
  • Dolar 3,6669
  • Euro 3,8965
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 0 °C

Darıcalı Karateciler Avrupa Şampiyonası Yolunda

» »
Darıcalı Karateciler Avrupa Şampiyonası Yolunda
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Karate branşında da Avrupa Şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Karate branşında da Avrupa Şampiyonluğu için tatamiye çıkıyor.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün Milli Karatecileri Eray Şamdan, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel, Teknik Direktör Adnan Şamdan ile beraber Avrupa Şampiyonası için Bulgaristan'a gitti. Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate şampiyonası 17-19 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da yapılacak. Şampiyonada Darıca Belediyesi'nin karate branşında önemli transferleri Eray Şamdan, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel, Milli formayla Türkiye'yi temsil edecekler. Genç sporcular, kategorilerinde Avrupa Şampiyonluğu için birbirinden zorlu maçlara çıkacak.

Türk sporunun parlayan yıldızı, 4 Avrupa Şampiyonluğu ve son dünya şampiyonluğu apoletine sahip Milli Karateci Eray Şamdan, Sofya'da üst üste 5.kez Avrupa Şampiyonluğunu elde ederek kırılması zor bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. 21 Yaşaltı erkekler 60 kilogramda dünyanın bir numarası olan Şamdan, her zamanki gibi kategorisinde iddialı durumda. Ayca Düzgel ve Meryem Mazlum ise 21 Yaş Altı Bayan Kata'da kariyerlerinin ilk Avrupa Şampiyonluğu için tatamiye çıkacaklar.

Darıca'ya Karate'de ilk Avrupa Şampiyonluğunu getirmeyi hedefleyen sporcuları yalnız bırakmayan Teknik direktör Adnan Şamdan da destek için Sofya'da Millilerle aynı heyecanı yaşayacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahipsiz Gemi Gemlik’i Tehdit Ediyor16 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • Büyükşehir’de 8 Konutun Satışı Yapıldı16 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • Aydın Kros Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak16 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • Danimarka Başkonsolosundan Başkan Albayrak’a Ziyaret16 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • Kepez Belediyesi Yeni Semt Pazar Yerleri Oluşturuyor16 Şubat 2017 Perşembe 10:38
  • Anadolu’nun Tatlarını Almanlar’a Sevdiren Türk İş Adamı16 Şubat 2017 Perşembe 10:33
  • Burun Estetiğin De Nefes Problemine Dikkat16 Şubat 2017 Perşembe 10:33
  • Erzincan’dan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına 70 Proje16 Şubat 2017 Perşembe 10:33
  • Kudaka Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Destek Sözleşmeleri İmzalandı16 Şubat 2017 Perşembe 10:33
  • Doğu Anadolu’da Soğuk Hava16 Şubat 2017 Perşembe 10:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti