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Darıcalı Karateciler Avrupa Şampiyonası’nda Kürsüden İnmedi

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Darıcalı Karateciler Avrupa Şampiyonası’nda Kürsüden İnmedi
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecileri Eray Şamdan, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel, Bulgaristan'da yapılan 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş...

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün milli karatecileri Eray Şamdan, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel, Bulgaristan'da yapılan 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonasında dereceler elde etti.

4 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Eray Şamdan, 5. kez üst üste Avrupa şampiyonu olarak Darıca'ya karatede ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırırken, Meryem Mazlum ve Ayca Düzgel de 21 Yaşaltı Bayanlar Takım Kata'da Avrupa ikincisi olarak Türkiye'ye gümüş madalya getirdiler. Kariyerinde son kez 21 Yaşaltı kategorisinde Avrupa sahnesine çıkan Eray Şamdan, kapanışı muhteşem bir şekilde yaptı. Finalde ise Karadağlı rakibini 8-0 mağlup eden Şamdan, 5 yıl Üst üste Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçti. Alt yaş kategorilerinde 5 yıl üst üste Avrupa Şampiyonu, 6 yıl üst üste kürsü yapan tek sporcu olan Şamdan, kırılması zor bir rekora imza attı.

21 Yaşaltı Bayanlar Takım Kata da ise Meryem Mazlum, Ayca Düzgel ve Pınar Yalçıntekin Türkiye'yi temsil etti. Eleme maçında Sırbistan'ı 4-1 yenerek finalde İtalya ile eşleşen karateciler, güçlü rakibinin ardından Avrupa ikincisi olarak Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Darıcalı Karateciler Avrupa Şampiyonası’nda Kürsüden İnmedi

Darıcalı Karateciler Avrupa Şampiyonası’nda Kürsüden İnmedi

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