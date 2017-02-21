Darıca’lı Milli Karateci Üst Üste Beşinci Defa Avrupa Şampiyonu Oldu

Üst üste beşince defa Avrupa Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu milli karateci Eray Şamdan için Darıca Belediyesi kutlama düzenledi.

Üst üste beşince defa Avrupa Şampiyonu olan Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu milli karateci Eray Şamdan için Darıca Belediyesi kutlama düzenledi.

17-19 Şubat tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'ye üst üste beşinci defa Avrupa Şampiyonluğu'nu getiren milli karateci Eray Şamdan için Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde kutlama yemeği verildi. Darıca Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, Darıca Emniyet Müdürü Hasan Aydoğan, milli sporcular ve aileleri katıldı.

"Amatör spora, çocuklarımıza, geleceğimize inanıyor ve güveniyoruz"

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, "Yıllarını spor vermiş bir spor adamı ve sonrasında da kendini hizmete adamış bir kişi olarak bugün sizlerle ne kadar gurur duysam azdır. Öncelikli olarak atletizm branşında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübümüzü kurduk. Sonrasında branşlarımızı çoğaltarak karate branşı ile devam ettik. Amatör spora, çocuklarımıza, geleceğimize inanıyor ve güveniyoruz. Özellikle devşirme sporcularla alakalı ülkemizde sözde lokomotif görevi görmesi adına getirilip yabancı sporculara çok büyük imkanlar sağlayıp kendi çocuklarımızı görmezden gelenlere, sahip çıktığınızda bu ülkenin gençleri burada milli forma için her şeyi yapıyorlar diyoruz. Biz hem atletizmde hem karatede başlatmış olduğumuz amatör spora olan desteğimizle diğer branşlarda da katkı sunacağız" dedi.

"Eray kardeşimizin Avrupa Şampiyonu olması gençliğimize güvenin en güzel göstergesi"

2020 Olimpiyatları'nda elde edilecek madalyanın çok güzel olacağına değinen Karabacak, "Eray kardeşimizin Avrupa Şampiyonu olması gençliğimize güvenin en güzel göstergesi olarak görüyorum. Bu sporcuların başarıların en büyük emeği olan ailelerini kutluyorum. Eğer çocuklarını spora göndermemiş olsalardı biz bu sporcularımızın başarılarını görmüş olamazdık. Ayrıca müsabakalarda ülkemizin ay yıldızlı bayrağının göndere çekilmesini sağlayan ve İstiklal Marşımız'ın okunmasını sağlayan teknik direktörlerimize de teşekkür ediyorum. Dünya sporunda, spor denilince akla Olimpiyatlar gelir. Olimpiyatlarda da karatenin ilk defa 2020 Olimpiyatlarında olimpik olması ve bu olimpiyatlarda da Darıca Belediyesi Spor Kulübünden 3-4 sporcunun orada mücadele edecek olmasından haz duyuyorum. Orada elde edilecek bir madalya bizim için çok daha güzel olacak. Onu da bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Şamdan: "Aslında çok zorlu bir rakip değildi ama küçümsememden dolayı hata yaptım"

Macar rakibi karşısında iki kere geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükselen milli sporcu Eray Şamdan o maç için, "Maça başlamadan önce son dünya ve Avrupa şampiyonu olmam benim için bir özgüvendi. Kendime daha fazla güvenerek maça çıktığım için biraz daha rahat oluyordum rakiplerim karşısında. Macar rakibimi biraz küçümsedim çünkü beni yenebileceğini düşünmüyordum. Rakibim öne geçince biraz stres yaptım. Ardından bir bir yaptım fakat boş bulundum ve yeniden geriye düştüm. Sonra iki yumruk daha vurarak maçı kazandım. Aslında çok zorlu bir rakip değildi ama küçümsememden dolayı hata yaptım. Sonucu iyi oldu" ifadelerini kullandı.

"Hep şampiyonlar hatırlanır ikinciler değil"

Finalde Karadağlı rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olan Şamdan, "Final maçına çıkarken stresliydim çünkü benim için en önemli maç. Hep şampiyonlar hatırlanır ikinciler değil. O yüzden en önemli maçımdı. Rakibimi 2015 yılında Balkan Şampiyonası finalinde yenmiştim. Tekrar karşısına çıkarken yeneceğimden emindim ama yine de stres vardı. Ona karşı bir strateji geliştirmiştim maçtan önce. Tamda düşündüğüm gibi oldu her şey. Maçı da farkla aldım. Şampiyon oldum" dedi.

Konuşmaların ardından milli sporcular ile protokol kutlama pastasını kesti.