Dario Moreno Şarkılarıyla Anıldı

İzmir sevdalısı sanatçı Dario Moreno, ölümünün 49. yılında Karataş'ta adının verildiği sokakta düzenlenen törenle anıldı. Konak Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği yoğun ilgi gördü. Tarihi Asansör'e çıkan sokağı dolduran kalabalık, Dario Moreno'nun unutulmaz şarkıları eşliğinde keyifli bir gece yaşarken, sanatçıya olan özlem bir kez daha dile getirildi.

Konak Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da sanatçı Dario Moreno anısına anma etkinliği düzenledi. İzmir'i Sevenler Platformu işbirliğinde Karataş semtindeki Tarihi Asansör'ün de bulunduğu Dario Moreno Sokağında gerçekleştirilen anma gecesine ilgi yoğundu. Geceye Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda İzmirli katıldı. 7'den 70'e her yaştan sokağı dolduran konuklar, müzisyenler Zafer Çebi ve Serkan Ünlü'nün seslendirdiği Dario Moreno'nun eskimeyen şarkıları eşliğinde müzik dolu bir gece yaşadı. Dario Moreno'nun dillerden düşmeyen "Deniz ve mehtap', "Her akşam', "Hatıralar hayal oldu" şarkılarını seslendiren sanatçılara konuklar da danslarıyla eşlik etti.

Anma gecesinde konuşan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 49 yıl önce hayatını kaybeden sanatçı Dario Moreno'yu güzel bir İzmir gecesinde özlemle andıklarını söyledi. Konuşmasında İzmir'in güzelliğinin bütün Türkiye'ye yayılmasını dileyen Başkan Pekdaş, "İzmir pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Burada yaşayanlar kol kola, özgürce birlikte kendilerini ifade edebilmişlerdir. Gönlü zengin insanların şehrinde yaşıyoruz ve bu zenginliği, bu mutluluğu devam ettirmek, yaymak bizim görevimiz. "İzmir, benim sevgili şehrim" diyerek bu güzel şehri dillerden düşürmeyen, kentimizin zenginliği olan Dario Moreno'yu bugün de minnetle, sevgiyle ve rahmetle anıyorum. Dario Morenolar çoğalsın ki bu şehrin mutluluğu hiç bitmesin. Buradan mutluluk bütün dünyaya yayılsın" dedi.

Tarihi Asansör'ün görkemi altında gerçekleştirilen anma gecesinde sokağı dolduran İzmirliler, söylenen şarkılarla hem keyifli bir gece geçirdi hem de Dario Moreno'yu andı. Konak Belediyesi soğuk havada konuklar üşümesin diye herkese üzerinde Dario Moreno'nun resminin yer aldığı şallar dağıttı.