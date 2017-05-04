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"Dark" Ve "Kurt" Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Rol Alacak

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"Dark" Ve "Kurt" Uyuşturucuyla Mücadelede Etkin Rol Alacak
Zonguldak Emniyeti "Dark" ve "Kurt" isimli eğitimli köpekleriyle uyuşturucuya geçit vermiyor.

Zonguldak Emniyeti "Dark" ve "Kurt" isimli eğitimli köpekleriyle uyuşturucuya geçit vermiyor. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda "Kurt" isimli eğitimli köpek de Zonguldak'a görevlendirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın İçişleri Bakanlığı'na talebi doğrultusunda 1.5 yaşındaki "Kurt" isimli eğitimli köpek de Zonguldak'ta görevlendirildi. Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) yetiştirilen Alman Kurdu cinsi eğitimli köpek, Zonguldak'ta uyuşturucuyla mücadelede etkin rol alacak. 15 gün önce Zonguldak'a gelen "Kurt" isimli köpek, 3 yıldır Zonguldak'ta görev yapan Labrador cinsi "Dark" isimli köpek ile birlikte uyuşturucuyla mücadelede kullanılacak.

Öte yandan "Kurt" isimli köpeğin değerinin 80 bin lira olduğu öğrenildi.

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