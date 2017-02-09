  • BIST 88.557
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,6941
  • Euro 3,9447
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Darp Edildikleri Mekanı Basan Şahıslar Mekan Çalışanını Öldürdü

» »
Darp Edildikleri Mekanı Basan Şahıslar Mekan Çalışanını Öldürdü
Büyükçekmece'de alkol alıp gittikleri mekanda taşkınlık çıkartmaları üzerine çalışanlar tarafından darp edilen şahıslar, mekanı basarak kendilerini...

Büyükçekmece'de alkol alıp gittikleri mekanda taşkınlık çıkartmaları üzerine çalışanlar tarafından darp edilen şahıslar, mekanı basarak kendilerini darp eden çalışanı silahla vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklanırken 2'si dosyaların tamamlanması için şubeye geri gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 19 Eylül 2016 tarihinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K (25) ve F. K (26), alkol alıp mekana geldi. Geldikleri mekandan alkolünde etkisiyle taşkınlık çıkartan şahısları mekan çalışanı Suriye uyruklu Cahit Muhammet Battal (19) darp ederek mekandan dışarıya attı. Darp edilen şahıslar bunun üzerine yanlarında H. K. (29), Y. A. (26), F. K. (26), T. G. (23) ve S.O. (22) ile birlikte mekana geri geldi. Burada mekan çalışanlarıyla şahıslar arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Suriye uyruklu Cahit Muhammet Battal, şahısların birinin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında olaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şubeye götürülen şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan, M.K, F.K , F.K ve S.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H. K. ve T.G. ise dosyaların tamamlanması için savcının talimatıyla şubeye geri getirildi. Serbest kalan Y. A. ise narkotik suçundan kesinleşmiş 6 yılı olduğu için tutuklandı.

Darp Edildikleri Mekanı Basan Şahıslar Mekan Çalışanını Öldürdü

Darp Edildikleri Mekanı Basan Şahıslar Mekan Çalışanını Öldürdü

Darp Edildikleri Mekanı Basan Şahıslar Mekan Çalışanını Öldürdü

Darp Edildikleri Mekanı Basan Şahıslar Mekan Çalışanını Öldürdü

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Fetö Sanıkları Bylock Kullanmamış09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Akraba Ziyaretine Gelirken Çığ Altında Kaldı09 Şubat 2017 Perşembe 13:13
  • Bismil’de Bir Terörist Teslim Oldu09 Şubat 2017 Perşembe 13:13
  • Erzurum’da Deaş Operasyonu09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Karabük’te Fetö Kapsamında 10 Kişi Adliyeye Sevk Edildi09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Sosyal Medya Hesabından Terör Örgütünü Öven Havalimanı Çalışanı Tutuklandı09 Şubat 2017 Perşembe 13:08
  • Plakasız Minibüs Polisi Harekete Geçirdi09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Camide Telefon Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Baba Katili, Akıl Hastası Çıktı09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
  • Mardin’de Teröristlerin Gasp Ettiği Bir Araç Ele Geçirildi09 Şubat 2017 Perşembe 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti