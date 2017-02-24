Darphane mühürlü plakalara geçiş başladı

Araç plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığının bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir alan TŞOF, darphane mühürlü plakalara geçişi başlattı

Araç plakalarının sahte olarak kullanılmaya başlandığının bilgisinin gelmesiyle bir dizi tedbir aldıklarını belirten Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın "Bu mühürlerde her bölgenin kodları olacak. Üzerinde T.C ve rumuzu olacak ve bu mühürlerin sahte yapılma imkanı da olmayacak. Mühürleri İstanbul’da plaka basan 24 odaya verdik. Şimdi de Ankara'ya ve ilçelerindeki odaların mühürlerini veriyoruz. Bu mühürlerin dağıtımından sonra daha kaçak yapma plaka basma cesaretinde kimse giremeyecek" dedi.

BİRİNCİ DERECEDEN KUSURLU SAYILACAK

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Öncelikli olarak 30 büyükşehire bu mühürler verilecek. Daha sonra tüm Türkiye genelindeki odalarımıza dağıtılacak” diye konuştu. Kayıt tescile gelen araçların bundan sonra darphane mühürlü plaka takacağını kaydeden Apaydın, "APP plaka dediğimiz bu Amerikan baskı plakalar var, bunlar da süratle değişecek. Çünkü o plakayı takan araçlar trafikten men edilecek ve ağır cezalar alacaklar. İlerleyen zaman içerisinde araçların teknik muayeneleri yapılırken, bu plaka mühürlerine son derece dikkat edilecek, araçlar birinci derece kusurlu olabilecek. Bunun için bunu bir an önce yapmaya çalışıyoruz. Eski mühürle, belki polisten kaçabilirsiniz ama teknik muayeneden geçemezsiniz. Orada birinci derece kusurlu olacaksınız" diye konuştu.