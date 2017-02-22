Daşdelen, “Hocalı Katliamının Üstünden Bin Yılda Geçse Unutulmayacaktır”

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Hocalı Katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kars Kuzey Doğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Ercüment Daşdelen, Hocalı Katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daşdelen, mesajında, medeniyetlerin gözü önünde işlenen söz konusu katliamın akıllardan silinmeyeceğini belirtti.

Ermeniler'in gerçeği yansıtmayan hayali soykırım iddialarını ortaya attığını ifade eden Daşdelen, mesajında şunları kaydetti: "Amerika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Almanya'nın Hocalı katliamında gözlerine perde mi indi? Yoksa o an gözleri görmüyor muydu? Asıl dehşet "medeniyim" diyen milletlerdedir. Ermeniler'in asılsız iddialarını soykırım sayacaksın Hocalı Katliamını görmeyeceksin. Bu çifte standarttır. Hocalı katliamının üstünden bin yılda geçse unutulmayacaktır."

Takvimlerin 26 Şubat 1992'yi gösterdiğinde tarihe kara bir leke olarak düşecek olan olayın tam da o gün yaşandığına dikkati çeken Daşdelen, şöyle devam etti:

"Katliamın üzerinden yıllar geçti fakat unutulmadı. Hocalı Katliamının yıl dönümünde, tüm öldürülenler tekrar hatırlanıyor. Azeri resmi kaynaklarına göre, 1992 yılında Ermeni güçleri 25 Şubatı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kasabasının giriş ve çıkışını kapadılar. 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azeri vahşice öldürüldü, toplam 487 kişi ağır yaralandı. Sekiz aile tamamen yok oldu, 487 kişi sakat kaldı ve 1275 kişi esir alındı. Esir alınanlardan 68'i kadın ve 28'i çocuk toplam 150 kişinin yaşayıp yaşamadığı belli değildir. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamını Dağlık Karabağ Savaşı içerisinde yapılan en büyük katliam olarak niteledi. Azerbaycan Parlamentosu katliamın "soykırım" olduğunu ilan etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü İcra Direktörü, sivil ölümlerden Karabağ Ermeni güçlerinin doğrudan sorumlu olduğunu belirtti."