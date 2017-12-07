Dast- Bir’den Kudüs Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak tanıdığı Kudüs için başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinden...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak tanıdığı Kudüs için başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinden tepkiler çığ gibi artıyor.

Bir süre önce basının karşısına çıkarak örgütlendiğini açıklayan Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi karşısında ivedilikle Ayasofya'nın ibadete açılması ile muhataplara en iyi cevabın verileceği dile getirildi. Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları birliği (DAST-BİR) Başkanı Hakan Akbaba, yaptığı yazılı açıklama ile tepkilerin mutlak surette devam ettirilmesinin gerekliliğine işaret etti. Kudüs'ün tarihi, dini ve hukuki açıdan İsrail'in başkenti ilan edilmesinin teklif bile edilemeyeceğini anlatan Akbaba, Bu durumun uluslararası mevzuata aykırı olduğunu hatırlattı. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinin BM kararına aykırı vahim bir hata olacağını yineleyen Akbaba, "BM kararlarının hiçbirisinde Kudüs'ün işgal ya da ilhak edilmesi ne kabul edilmiş ne tanınmıştır. İsrail 1980'de ilhak kararı almış, BMGK 478 sayılı karar ile işgalci güç İsrail'in tüm faaliyetlerini ilan etmiştir. 1980'de alınan karardan beri bizim açımızdan da bir değişiklik söz konusu değildir. Politikaları tanımadığımızı ifade etmek istiyorum. Bu kararda İsrail nezdinde ki diplomatik misyonların Kudüs'te bulunamayacağına dair bir madde de vardır" diye konuştu.

Ayasofya ibadete açılmalıdır

İstanbul'un fethi ile birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından Camiye dönüştürülen Ayasofya'nın Cumhuriyet döneminde müze olarak kabul edildiğine dikkat çeken DAST-BİR Başkanı Hakan Akbaba, İsrail'in küstah girişimlerinin mutlak surette cevabını bulmasının önemine değindi. Ayasofya'nın anlamsız bir şekilde atalarımızın beklediği şekilde değerlendirilememesinin utanç verici olduğunu söyleyen Akbaba, "İsrail'in hiçbir hukuki gerekçe olmadığı halde lobicilik yaparak Kudüs'ü topraklarına katma girişimlerine dünya sessiz kaldığı halde Ayasofya'nın garip bir şekilde Müslümanlardan mahrum edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Hükümetimizin bu anlamda dikkatini çekmek istiyoruz. Ayasofya yüz yıla yakın bir zamandır uzak bırakıldığı ezan seslerine kavuşturulmalı bununla birlikte ibadetlerin yapılacağı bir mabet olarak hizmete açılmalıdır" dedi.

Yüzyıllardır uyuyan uykusundan uyandırılmayan İslam ülkelerindeki yönetimlerin batının gücünden korku edip yalnızca taht hesapları yaptığını hatırlatan Doğu Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (DAST-BİR) Başkanı Hakan Akbaba, Kudüs'e sessiz kalmanın yeni devrimlerin ve darbelerin oluşmasına neden olacağını hatırlatarak İslam ülkelerini idare eden yöneticilerin İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme ortak olup sessiz kaldığını söyledi. İslam ülkelerinin kırmızı çizgisi olan Kudüs konusunda sessiz kalması halinde halklarının gazabına uğrayacağını söyleyen Akbaba, "Bugün herkesin taktiri olduğu üzere Arap ülkelerinde bir başıboşluk emperyalizme haçlı seferlerine karşı bir kabullenişi görmekteyiz. Kudüs'ün İsrail'e başkent yapılmasına sessizlik emin olunuz ki belki de yeni bir uyanışa vesile olacaktır. İslam coğrafyası emperyalistlerin ve bunların uşağı alan yöneticilerinin biletini kesecektir. İslam birliğindeki en ufak bir birliktelik bile yeni dünya düzeninin kurulmasına katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.