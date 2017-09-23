Datça Sahillerini Süsleyen Kum Zambakları Tatilcileri Uğurladı

Türkiye'de artık çok ender görülen kum zambakları, tatilcilerin çekilmesiyle birlikte Muğla'nın Datça ilçesi sahillerinde yüzünü göstermeye başladı.

Türkiye'de artık çok ender görülen kum zambakları, tatilcilerin çekilmesiyle birlikte Muğla'nın Datça ilçesi sahillerinde yüzünü göstermeye başladı. Bırakılan çöplerin arasından yükselerek tatilcileri uğurlayan kum zambaklarının koruma altına alınması istendi.

Datça sahillerinde çiçek açan kum zambakları, Eylül ayıyla birlikte çiçek açarak rüzgarla birlikte giden tatilcilere adeta "güle güle" diyor. Yaz ayı boyunca Datça'ya gelen tatilcilerin hayranlıkla baktıkları endemik kum zambakları, bazı düşüncesiz tatilcilerin bıraktıkları çöpler arasından onlara inat yüzünü göstermeye devam ediyor.

Datça'ya 25 kilometre uzaklıkta ve 2 kilometre uzunluğundaki Palamutbükü sahilinin küçük bir bölümünde tatilcilerin boşalttığı plajlarda boy gösteren kum zambakları, çiçek açarak sahilleri süsledi. Bazı duyarlı doğa severler tarafından korunmaya çalışan kum zambaklarının duyarsız kişilerce ezilerek imha olması ve nesillerinin tükenmeye yüz tutması endişeye yol açtı.

Datça'ya tatil amacıyla gelen Reyhan Almaç, hayatında ilk kez bir kum zambağı gördüğünü belirterek, "Yaklaşık 10 gündür Ege sahillerini dolaşıyoruz. İlk defa Datça'da böyle bir çiçekle karşılaştım. Çok güzeller, bu çiçeklerin bir an önce koruma altına alınması lazım. Böyle giderse bu çiçeklerin neslinin tükenmesi kaçınılmaz olacak" dedi.

Kum zambağı

Kum zambağı (pancratium maritumum) kum zambakları nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan türlerden, bioçeşitlilik açısından oldukça önemli olan zambaklar aslında koruma altında. Taşınması, tohumlarının toplanması, yurt dışına çıkarılması yasak. Kum zambakları Datça yarımadasına has bir bitki olduğu için başka bölgelerde yetişmesi söz konusu değil. Bundan dolayı bu çiçeklerin olduğu yerde korunması ve özen gösterilmesi gerekiyor.