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Datome: "Ev Sahibi Avantajına İnanmıyorum"

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Datome: "Ev Sahibi Avantajına İnanmıyorum"
Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, Panathinaikos serisinde deplasmanda aldıkları galibiyetleri hatırlatarak, "Ev sahibi avantajına çok fazla inanmıyorum....

Fenerbahçeli basketbolcu Luigi Datome, Panathinaikos serisinde deplasmanda aldıkları galibiyetleri hatırlatarak, "Ev sahibi avantajına çok fazla inanmıyorum. Bunu Panathinaikos serisinde gördük" dedi.

Bu sene 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Final-Four öncesi medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe'de Luigi Datome, "Her takımın yüzde 25 şansı var. Şu an kimin favori olduğunu söylemesi çok zor. Final-Four'da her şey mümkün ve bütün takımların şansları eşit. Önce Real Madrid'i elemeliyiz. Daha sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Ev sahibi avantajına inanmıyorum"

Final-Four'un bu sene İstanbul'da düzenleneceğinin hatırlatılması üzerine ise Datome, "Ev sahibi avantajına çok fazla inanmıyorum. Bunu Panathinaikos serisinde gördük. Ama taraftarlarımızın bizi kendi şehirlerinde destekleyebilecekleri için çok mutluyum. Oyuncular olarak da bizim çıkıp en iyisini sergilememiz gerekiyor. Umarım sonunda taraftarımızla güzel bir kutlama yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bir şekilde finale kalmamız gerekiyor"

Deneyimli basketbolcu, finale kalmaları halinde hangi takımla eşleşmek istediği yönündeki bir soruya da şöyle cevap verdi:

"İlk önce Real Madrid maçını düşünmemiz gerekiyor. Final bir sonraki aşama. Ben bir takım söylerim ama yener ya da yenilir o bilinmez. Bir şekilde finale kalmamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışmamız lazım."

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