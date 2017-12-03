Davada ambargoyu konuşmuyorlar

Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD'de Rıza Sarraf'ın tanık olduğu davayla ilgili, "ABD'deki davaya kaçak FETÖ'cü yargı mensupları lojistik destek veriyor. Davada ambargo konuşulmuyor "dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin Kahramanmaraş Afşin ilçe Olağan Kongresi'ne katıldı.

FETÖ'nün 165 ülkede Türkiye karşıtı bir propaganda yürüttüğünü kaydeden Mahir Ünal, " İçeridekiler de diyor ki, 'Aynı gemide değiliz.' Sosyal medyada görüyorsunuz hashtag açıyorlar 'Aynı gemide değiliz.' 'Bu savaş Ak Parti'ye karşıdır, bu savaş Türkiye'ye karşı değildir' diyorlar. Ak Parti kim? Ak Parti bu ülkede yüzde52 oy almış ve kıymetli olmasının sebebi bu millet tarafından seçilmiş olması değil midir? Bu bir FETÖ taktiği "dedi.

Ünal, " Şimdi 'Efendim bu Amerika'daki davadan siz niye rahatsız oluyorsunuz ki?' Oradaki dava ambargo delindiği için mi o davayı görüyorlar? Hayır, eğer ambargo davası olsaydı ambargoyu konuşurlardır. Neyi konuşuyorlar? Tayyip Erdoğan'ı konuşuyorlar, Türkiye'yi konuşuyorlar. Peki, onlara kimler lojistik destek veriyor? Onu da gördük, Amerika'daki kaçak FETÖ'cü yargı mensupları. Dün gördünüz değil m, televizyonlara da yansıdı mahkemeden kimlerin çıktığını gördünüz Emre Uslu'lar. Nurhaklı biliyorsunuz, buradan. Maalesef bu topraklardan böyle bir adam çıkmazdı ama maalesef çıktı. İşte Adem Yavuz. Bu davaları bilgi olarak besleyen oradaki o rehin alınmış adama ne söylemesi gerektiğini ezberleten, içeride de 'Bak duyuyor musunuz adam ne diyor' diye Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan bir aklın ne yapmaya çalıştığını görüyorsunuz." diye konuştu.