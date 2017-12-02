DAVALIK SAATHANE'Yİ VALİYE ANLATTI

Samsun'da tartışmalara konu olan ve esnafın 220'ye yakın dava açtığı Büyükşehir Belediyesi'nin Saathane Meydanı'ndaki dönüşüm projesi ile ilgili, mülk sahiplerinden Ayla'nın Vali Kaymak'a meclis toplantısında bilgi verdiği ve yardım istediği ortaya çıktı

Samsun'da proje aşaması ve çalışmaları ile 7 yıldır bitirilemeyen ve esnafın tarihi arastayı yok ettiği gerekçesiyle 220'e yakın dava açtığı, Büyükşehir Belediyesi'nin Saathane Meydanı'nda uyguladığı kentsel dönüşüm projesi ile ilgili Vali Kaymak'a bilgi verildiği ve yardım istendiği ortaya çıktı.

Samsun Ticaret Sanayi Odası'nın(STSO) meclis toplantı salonunda Samsun Valisi Osman Kaymak ve STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun bulunduğu ve kamoyuna yansımayan toplantında

Saathane Meydanı Esnaf Temsil Heyetinden Ümit Ayla'nın Vali Kaymak'ın yüzüne karşı videolu Saathane Meydanı'nı anlattığı ortaya çıktı. Vali Kaymak'ın dikkatle dinlediği açıklamada Ayla, projenin esnafları mağdur ettiğini ve uyarılarının Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

216 DAVA KAZANDIK

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan tavırı zulüm olarak nitelendirerek konuşmalarına başlayan Ayla, "Efendim sizi Samsun’un aşağı yukarı 2 bin 300 gündür süren bir zülmü ile ilgili bilgilendirmek istiyorum. 200 kadar esnafımızın mağdur olduğu ve 2011- 14 Haziran tarihinden itibaren mücadele ettiğimiz ve halen devam eden, bugüne kadar 216 tane davayı kazandığımız halde hala bir çözüme ulaştıramayan ve bugüne kadar ki yürüyüş politikası ile tamamen şehrin yerel tüccarına esnafına zarar vermek noktasından başka hiçbir seçenek sunmayan bir projeden bahsediyorum "dedi.

BÖLGE OSMANLI ARASTASI

Ayla, " Şu an itibariyle söyleyeceğim tabirlerin tamamı bilirkişi raporlarıyla ortaya konmuş ifadelerdir. Benim kendi ifadelerim olmayacaktır. Samsun’un 1194 Selçuklular dönemine dayanan kuruluş temelleri en önemli tarihi ticaret arastası olan Saathane Meydanı'nda yürütülen bir imar planı çalışması neticesinde bölgenin tamamında yapıların yıkılması ve bu yıkılan yapıların yerlerinde bir meydan çalışması yapılarak şehre kazandırılması noktasında bir bayanla faaliyetler yürütülmekte. Bu bölgede ben ve ailemin mevcudiyeti çok eski tarihlere dayanıyor. Tapu tarihimiz 1910 bu bölgede ben dördüncü kuşak temsilcisiyim ailemin. Bölgede seçilen temsilciler marifetiyle kamuoyuna duyurmak noktasında bir çalışma izledik. 2011 tarihinden itibaren bu proje bilirkişi raporlarında harf harf şu şekilde tanımlanan bir bölgededir. Kuruluşu itibariyle klasik Osmanlı Arastası hüviyetinde olup yaşam alanı ve ticaretin barındığı noktalardır diye bir beyanla tanımlanmakta. Bu bölgedeki mevcut yapıların tamamının bilirkişi raporlarındaki tek tarifi burası tarihi bir Osmanlı Çarşısıdır noktasında biz tabii ki bu süreci bir çok şekilde ifade etmek ve aktarmak noktasında çalışmalarda bulunduk "dedi.

VALİ KAYMAK'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Konuşmasında "Buranın kuruluş amacı ticarettir "diyen Ayla, "Burada doğru olan yapılsın. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız şu anda tarihi kentler birliği başkanı aynı zamanda tarihi kentler birliği burada genel kurul yaptığında biz de katıldık o toplantıya inanılmaz bir şekilde başkanın yaptığı şeylerin aksine bir beyanda bulunuyordu. Bütün yönetim kurulu üyeleri ve şaşkınlık içinde bunu izledik. Bizim bu feryadımızın dozajının bu şekilde olmasının sebebi. Bu olay çok kapsamlı eğer talebiniz olur ise bunu şahsen tüm detayları ile bilgilendirmek isterim. Bu proje Samsun’un civar vilayetlerin civar ilçelerin yaşayanların 50 yaş üstündeki herkesin anılarının olduğu bir bölgedir bu bölge.Bu projeye karar verildiğinde şehre ve şehrin amaçlarına hizmet etmemektedir. Şehrimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında kültürünün yaşamsal geleneklerini aktarmak için buraya sahip çıkılması gerekirmektedir. Gerekiyorsa bizi de çıkartın burada fakat buranın şehre kazandırılarak korunması gerekmektedir. Burası mevcut binalarınmız dört katlı ise iki katlı yapılması gerekiyorsa yıkalım iki katını ama burayı kaybetmeyelim burası şehrimizin kartvizitidir efendim saygılar sunuyorum "diye konuştu. Zekeriya FIRAT

Vali Kaymak dikkatle takip etti

Vali Kaymak'ın dikkatle dinlediği açıklamada Ayla, projenin esnafları mağdur ettiğini ve uyarılarının Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından dikkate alınmadığını söyledi.



Ayla, 216 davayı kazanmalarına rağmen Büyükşehir Belediyesi'nin yargı kararlarına uymadığını öne sürdü.