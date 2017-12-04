  • BIST 105.215
  • Altın 159,017
  • Dolar 3,8821
  • Euro 4,6018
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 17 °C

Davetliler Engellilerle Birlikte Oynadı

» »
Davetliler Engellilerle Birlikte Oynadı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel çocuklar doyasıya eğlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel çocuklar doyasıya eğlendi.

Kahta Rehberlik Araştırma Merkezi, Kahta Bedensel Engelliler Derneği, Kahta Özel Eğitim Merkezi ve Kahta Gençlik Merkezinin ortaklaşa düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği şölen havasında geçti. Mahalli sanatçıların söyledikleri türkülerle coşan engellilere ilçe protokolü de engellileri mutlu etmek için sahneye çıkarak engellilerle birlikte oynadı. Engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi.

Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu belirten Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, "Dünyada üretilen savaşların, oluşturan sevgisizlik ve huzursuzluk ortamın en büyük engelliktir. Eğer sevmiyorsak bu en büyük engeldir. Gözlerini kırpmadan canice masum insanları katleden teröristlerden daha büyük engelli var mıdır" şeklinde konuştu.

Engelli çocukların en büyük dayanağının ailesi olduğunu ifade eden Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, "Belediye olarak engelliler için hazırladığımız iki engelsiz park projesi devam ediyor. Bu projeyi en kısa sürede hayat geçireceğiz" dedi.

Esas engelin insanın zihnindeki değil, fikrindeki olan engel olduğunu vurgulayan Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "Her zaman ve her fırsatta engelli vatandaşların yanındayız. Esas engel insanın zihninde değil, fikrinde olan engeldir. Fikirlerde engel olmazsa ülkemiz daha refah, daha yaşanılır bir ülke olur. Biz fikirlerdeki engellere karşıyız. Zihindeki engellerin hep yanındayız" diye konuştu.

Son yıllarda devletin engellilere güzel imkanlar sunduğunu belirten Kahta Engelliler Derneği Başkanı Serkan Aslan ise, "Kahta Kaymakam Ahmet Gazi Kaya ve Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak'ın ilçedeki engellilere her zaman destek oldukları için tüm engelli kardeşlerim adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kahta Gençlik Merkezinde düzenlenen programa Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, AK Parti Kahta ilçe Başkanı Bedir Yeni, Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, Kahta Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta Özel Eğitim Merkezi Müdürü Ebubekir Akbaş ve Kahta Bedensel Engelliler Derneği Serkan Aslan ve engelli öğrencilerin aileleri katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelli Çocuklara Animasyon Etkinliği04 Aralık 2017 Pazartesi 17:38
  • Sarıçalı’da Dere Temizlik Çalışmaları Başladı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:28
  • Baro Başkanı Ay, “Kadınların Meclise Daha Yüksek Oranda Girebilmesinin Önü Açılmalıdır”04 Aralık 2017 Pazartesi 17:23
  • Engellilerin Gösterileri Büyük Beğeni Topladı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:18
  • İnşaatlarda Kullanılan Yeni Teknoloji Tanıtıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:18
  • Elazığlı Öğrenciler Uğurlandı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:18
  • Şahinbey Engellileri Yalnız Bırakmadı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:13
  • Başkan Tok: "Önemli Olan Gönlümüzün Engelli Olmaması"04 Aralık 2017 Pazartesi 17:13
  • A Milli Futbol Takımı Eski Futbolcularından Engelsiz Maç04 Aralık 2017 Pazartesi 17:08
  • "Güllerin Efendisi" Anlatıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 17:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti