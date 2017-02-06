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Davetsiz misafir şaşırttı

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Davetsiz misafir şaşırttı
Samsun 19 Mayıs ilçesi Pazar mahallesinde bir iş yerine giren su samuru paniğe neden oldu. Dükkana gelen Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri uzun uğraşlar sonucu su samurunu yakaladı

Suların yükselmesi nedeniyle aç kalan su samuru ilçede bir dükkana sığındı. Kısa süreli paniğe neden olan su samurunu gören vatandaşlar 19 Mayıs Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Dükkana gelen Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipleri uzun uğraşlar sonucu su samurunu yakaladı. İlk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten 19 Mayıs Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Mahmut Bilgen, "Suların yükselmesiyle birlikte aç kalan su samuru ilçemizde bir iş yerine sığınmış ve bizlere haber verilmesinin ardından ekiplerimiz su samurunu yakalayarak, Orman ve Su İşleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim ederek, doğal yaşamına bırakılmıştır" dedi.

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