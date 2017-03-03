David Blatt: “Bugün İyi Bir İş Başardık”

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Davit Blatt, Panathinaikos gibi güçlü bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Panathinaikos oynadığı...

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Davit Blatt, Panathinaikos gibi güçlü bir takımı yendikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, "Panathinaikos oynadığı oyunla nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Biz de böyle güçlü bir takımı yenerek iyi bir iş başardık" dedi.

THY Euroleague'in 24. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da karşılaştığı Panathinaikos Superfoods'u 77-72 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Davit Blatt basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Basketbolseverler için harika bir galibiyet aldıklarını söyleyen David Blatt, "Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Panathinaikos oynadığı oyunla nasıl bir takım olduğunu gösterdi. Biz de böyle güçlü bir takımı yenerek iyi bir iş başardık. Bugün sahada iki iyi takım vardı. Biz oyunu hiç bırakmadık. Zihinsel olarak yediğimiz sayılardan etkilenmedik ve liderliği ele geçirdik. Darüşşafaka Doğuş'un Euroleague için iyi bir takım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.