Dbp’li Belediye Başkanı Tutuklandı

Siirt'te terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan DBP'li Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek tutuklandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde DBP'li Gökçebağ Belediye Başkanı Serhat Çiçek ile belediye çalışanı Namet Can gözaltına alınmıştı. Çiçek ve Can, İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. "Terör örgütüne üye olmak", "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan Çiçek ve Can, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.