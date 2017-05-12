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De Mistura: "16 - 19 Mayısta Yapılacak Suriye Görüşmelerinde Öncelik Düşmanlığın Durdurulmasına Verilecek"

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De Mistura: "16 - 19 Mayısta Yapılacak Suriye Görüşmelerinde Öncelik Düşmanlığın Durdurulmasına Verilecek"
BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, gelecek hafta Birleşmiş Milletlerin Cenevre'deki görüşmelerinin Astana'da bu ayın başına yapılan Rusya,...

BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, gelecek hafta Birleşmiş Milletlerin Cenevre'deki görüşmelerinin Astana'da bu ayın başına yapılan Rusya, İran ve Türkiye arasında Suriye'de çatışmasız bölgeler tespit edilmesi ile sonuçlanan görüşmelerin dinamiğinden yararlanacağını söyledi.

De Mistura, "Demiri kızgınken dövmek önemlidir" dedi.

Mr. de Mistura Cenevrede basına yaptığı açıklamada Mayıs ayının 16 ile 19'u arasındaki Cenevre görüşmelerinde Suriye'deki savaşan taraflar arasında yeni dönem görüşmelerin yapılacağını teyit etti. Görüşmelerin Ramazan ayının başlamasından önce Suriye'de savaşan tarafları bir araya getirme amacının taşıdığı belirtildi.

De Mistura, bu görüşmenin diğer toplantılara nispeten daha kısa olacağının, daha küçük odalarda yapılacağını belirterek "Bir birimizin gözlerine bakabileceğimiz iş görüşmesi gibi olacak" dedi.

De Mistura, önceliğin düşmanlığın durdurulmasına verileceğini, Astana'da varılan anlaşmanın doğru yönde atılan bir adım olduğunu, ateş kese ilaveten çatışmasız dört bölgenin oluşmasının teşvik edileceğini belirtti.

De Mistura, BM'nin Suriye'de güvenli bölgelerin kontrolü konusunda Iran Rusya ve Türkiye görüşmelere devam ettiğini belirterek, BM'nin çatışmasız bölgelerin uygulanmasında çok tecrübesinin bulunduğuna dikkat çekti.

De Mistura, dört yerde oluşturulacak çatışmasızlık bölgelerini insanı yardımın takip etmesi gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye görüşmeleri konusundaki 2254 sayılı kararında, tarafların - yönetim dahil - siyasi geçiş, yeni bir anayasa, seçimler, terörizme karşı savaş olmak üzere dört konuda görüşmelere devam etmesi öngörülüyor.

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