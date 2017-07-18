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Deaflympics 2017’de Güvenlik En Üst Seviyede

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Deaflympics 2017’de Güvenlik En Üst Seviyede
23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Samsun'da sıkı güvenlik önlemleri alındı.

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için Samsun'da sıkı güvenlik önlemleri alındı. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, oyunlarda 3 bin 300, Samsun genelinde ise 5 bin 300 polis memurunun görevlendirildiğini söyledi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda açılış töreni yapılacak 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için kentte 3 bin 300 polis görevlendirilirken, il genelinde ise toplam 5 bin 300 emniyet mensubu görev alacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, emniyet personelinin, antrenman takviminin başladığı gün olan 11 Temmuz itibariyle görevinin başına geçtiğini vurguladı. Yavuz, "23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları ile ilgili, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığımız takviyelerle sayısal olarak gereken seviyeye ulaştık. Müsabakaların gerçekleşeceği 37 tesiste, Olimpiyat Köyü'nde ve konaklama yerlerinde aldığımız güvenlik tedbirleri uygulanmaya başlanmıştır. Çevre illerden gelen takviyelerle birlikte il genelinde görev alacak personel sayımız toplam 5 bin 300 civarı. Sırf olimpiyatlarda alınacak güvenlik tedbirleriyle ilgili görevlendirilen personel sayımız ise 3 bin 300 civarı" dedi.

"Her türlü tedbiri aldık, görevimizin başındayız"

Özellikle yaz mevsimi olması nedeniyle Atakum ve İlkadım ilçeleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu her yerde gereken tedbirleri aldıklarının altını çizen Vedat Yavuz, "Her türlü polisiye, terör ve asayiş anlamındaki bütün tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca biz bu konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde eksiklik duyduğumuz ekip ve ekipmanları temin ettik. Biz bütün personelimizle beraber 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için görevimizin başındayız" diye konuştu.

"Vatandaşa güvenlik anlamında destek olacağız"

Türk milletinin misafirperverliği ile dünyaya nam salmış bir millet olduğunu da söyleyen Samsun İl Emniyet Müdürü Yavuz, "Samsunumuz, bu coğrafyanın, özündeki o dokuyu muhafaza eden güzel vilayetlerinden birisi. Ben Samsunumuzun, Samsunlu hemşehrilerimizin bu misafirperverliği en güzel biçimde yerine getireceğinden eminim. Biz de Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza güvenlik anlamında elimizden gelen desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Deaflympics 2017’de Güvenlik En Üst Seviyede

Deaflympics 2017’de Güvenlik En Üst Seviyede

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