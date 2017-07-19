Deaflympics Samsun 2017’ye Muhteşem Açılış

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki...

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki görkemli açılış seremonisiyle resmen start aldı. Oyunların ateşini, tam 11 Deaflympics'i yerinden gören Ertuğrul Bursa yaktı.

Altı kıtadan 97 ülkeyi, 3 bin 148 sporcu ve 5 binin üzerinde katılımcıyı bir araya getiren 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, büyüklüğüne yaraşır bir açılış seremonisiyle başladı. Seremoniye Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen açılış seremonisinde tüm ülkelerin sporcuları, antrenörleri ve delegeleri geçit töreninde tüm Samsun'u, Türkiye'yi ve dünyayı selamladı.

Geçit töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, gönderdikleri mesajlarla 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek tüm sporculara başarılar dilediler.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'un kurtuluş meşalesinin yanına artık bir de olimpiyat meşalesi eklediğini hatırlatarak, Deaflympics boyunca tüm konuklara mükemmel bir ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Yılmaz ayrıca, Deaflympics 2017'nin, tüm dünyaya spor aracılığıyla barış mesajları vermek adına büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Türkiye'nin ve Samsun'un Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden birini yaşadıklarını dile getirerek, "İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nı en iyi biçimde düzenleyerek, Yaz Olimpiyat Oyunları'na mükemmel bir ev sahipliği yapabileceğimizi göstereceğiz. Dileğimiz bir gün Yaz Olimpiyat Oyunları'nı da Samsun'da düzenlemektir" diye konuştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach adına konuşmasını IOC Degelesi Sam Ramsamy okudu. Bach, konuşma metninde, ICSD'nin, sporun tüm dünyada yaygınlaşması yönünde katkı verdiğini ve Olimpiyat ailesinin önemli bir ferdi olduğunu söyledi.

Ardından sahneye gelen Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkanı Valery Rukhledev, ilk kez 1924'te düzenlenen Deaflympics'in tarihin en eski ikinci çoklu spor organizasyonu olduğunun altını çizerek, hazırlık sürecinde Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu gördüklerini ve Türkiye'nin bu konuda tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tüm konukları selamladıktan sonra, "23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, benim de memleketim olan güzel Samsun için heyecan verici bir tecrübe olacaktır" dedi.

Oyunlar için kısa sürede 42 tesisi hazır hale getirdiklerinin altını çizen Bakan Çağatay Kılıç, Deaflympics için esnaftan hava yolu kabin memuruna kadar 5 bin kişinin işaret dili eğitimi aldığını hatırlattı. Bakan Çağatay Kılıç, Deaflympics Samsun 2017'nin, Türkiye hakkında yürütülen uluslararası karalama kampanyalarına, Türkiye'nin huzurlu ve emniyetli bir ülke olduğuna dair küresel ölçekte verilmiş en önemli cevap olduğunu söyledi. Kılıç, "Geçmişte, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin ateşinin yandığı Samsun, bugün de dünya çapında bir sevgi ve dostluk meşalesinin yanışına tanıklık etmektedir. 23.'sünü hayata geçirdiğimiz Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları için 8 farklı ilçemizde 42 tesis hizmete açılmış ve böyle devasa tesislerin çok kısa sürede hazır hale getirilmesi Deaflympics tarihine bir ilk olarak geçmiştir. Bugün içinde bulunduğumuz UEFA standartlarına uygun, 33 bin 919 seyirci kapasiteli yeni stadyumumuz da, Samsun'a ve ülke sporuna çok büyük katkılar sağlayacağını düşündüğümüz yaşayan bir tesis olarak nice kıymetli eser arasındaki yerini almıştır. Bunca hizmet ve yatırımın yegâne amacı, siz değerli sporcularımızın bu oyunları güven, huzur ve neşe içinde geçirmenizi sağlamaktır. Buradan ayrılırken güzel hatıralar ve sıcak dostluklarla ülkenize dönmeniz en büyük temennimizdir" ifadelerini kullandı.

"Türk spor tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmak Samsunlu hemşehrilerimiz için unutulmaz"

Samsun'un unutulmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getiren Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Samsun Deaflympics2017; bütün Samsunlular için pek çok ilki bünyesinde barındırmaktadır. Esnafımızdan THY kabin görevlilerimize kadar 5000 vatandaşımız bu organizasyon için Türkçe ve uluslararası işaret dili eğitimi almıştır. İnanıyorum ki bizim milletimizin ve misafirlerimizin arasında oluşacak ortak insanlık dilinin sessizliği; dünyayı kirli bir gürültüye boğan bütün kötü sesleri bastıracak kadar kuvvetlidir. Samsunumuz ayrıca, ülkemizde 6 kıtayı kalbinde toplayan ilk şehir olma özelliğine de Deaflympics2017 vesilesiyle sahip olmuştur. Türk spor tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapmak Samsunlu hemşerilerimiz için unutulmaz ve muhteşem bir deneyim olacaktır. Samsun için Deaflympics2017 pek çok ilkin yaşanmasına sebep olduğu gibi; Samsun da bu oyunların tarihçesinde pek çok ilke sahne olacaktır" diye konuştu.

"Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonunu yaptık"

Dünyanın en büyük işitme engelliler olimpiyatlarının açılışını yaptıklarını ifade eden Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"6 farklı kıta ve 97 ayrı ülkeden gelen 3bini aşkın sporcu ve toplamda 5 bini aşkın katılımcıyla 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Deaflympics tarihinin en büyük organizasyonudur. Bu rekor düzeydeki katılım; ülkemiz için yürütülen birtakım siyasi algıların aksine, Türkiye'nin huzurlu ve emniyetli bir ülke olduğunun küresel ölçekte verilmiş en kuvvetli cevabıdır. Bugün mutluluk ve gururla belirtebiliriz ki ülkemiz; karalama çalışmalarının hepsini bertaraf ederek hak ettiği bu neticeyi almıştır. Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonuna ev sahipliği yapmak; farklı dil, din, uyruk ve kültürlerden katılımcılarımızı ağırlamak; asırlar boyunca pek çok farklılığı kardeşçe içinde yaşatan kadim Anadolu topraklarımız için bir mutluluk ve gurur vesilesidir. Türkiye; doğu ve batının, eski ve yeninin, tarih ve geleceğin birleştiği bir köprüdür. Kurduğumuz sporcu köyünde konuk edeceğimiz misafirlerimiz de, inanıyoruz ki Türkiye'nin medeniyetleri kaynaştıran atmosferi içerisinde fair-play ve centilmenlik ruhuyla kısa sürede kaynaşacaklardır."

Protokol konuşmalarının ardından ICSD marşı çalındı ve 30 Temmuz'daki kapanış seremonisine kadar Samsun'da dalgalanacak olan ICSD bayrağı göndere çekildi.

Olimpiyat ateşini Ertuğrul Bursa yaktı

Deaflympics Samsun 2017'nin meşalesini stadyuma, Türkiye'ye Deaflympics tarihinde ilk madalyayı kazandıran milli güreşçi İsmail Otamış getirdi. Ardından meşaleyi 1997'de futbolda Deaflympics şampiyonluğu yaşamış isimlerden Kemal Baloğlu ve Selahattin Bozdağ devraldı. Meşale son olarak, sekizi yaz üçü kış olmak üzere tam 11 Deaflympics'i yerinde gören Ertuğrul Bursa'ya geçti.

Bursa'nın, 1969'da Gündüz Tekin Onay'ın futbol milli takımına almasıyla başlayan ve önce futbolcu ardından teknik delege olarak 48 yıldır devam eden Deaflympics serüveni, Olimpiyat ateşini yakma onuruna erişmesiyle sürmüş oldu.

Anadolu motifleriyle bezeli olan ve üzerinde ICSD'nin dört konfederasyonunun renklerini bir araya getiren meşale, Ertuğrul Bursa tarafından alkışlar eşliğinde yakıldı. Daha sonra, İsmail Otamış'ın basketbol milli takımında forma giyen oğlu Ömer Otamış, sporcu yemini için sahneye geldi. Sporcu yeminin ardından, İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Farklı dans gruplarının sergilediği kültürel programla devam eden seremoni, şarkıcı Murat Boz'un verdiği konserle ve ardından havai fişek gösterisiyle tamamlandı.

Seremoniden notlar

Türk sporcular çıkınca yer yerinden oynadı

Geçit töreninde sıra Türkiye'ye geldiğinde, Deaflympics'te ülkemizi temsil edecek 294 sporcu ve Türk delegasyonu, yeni 19 Mayıs Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran seyirciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Art arda beşinci olimpiyat altınını arayan milli güreşçi İlhan Çıtak Türk bayrağını taşırken, seyirciler telefon ışıklarıyla tribünlerde harika bir atmosfer yarattılar ve hem tezahüratlarla hem de işaret dilinde yaptıkları alkışlarla tüm sporcularımıza moral verdiler. Türk sporcular da tribünlere işaret dilinde "Sizi Seviyoruz" diyerek karşılık verdi.

Geçit töreninde dostluk rüzgârları

Sporcuların geçit törenine, olimpiyat ruhuna yaraşır bir biçimde dostluk rüzgârları damga vurdu. Almanya ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden sporcular, kendi bayraklarının yanı sıra Türk bayrağıyla yürüdüler. Çinli sporcular da hem Türk bayrakları taşıdılar, hem de "Hello Turkey" (Merhaba Türkiye) pankartlarıyla çıktılar. Türk seyirciler de aralarında Yunanistan ve Polonya'nın olduğu birçok ülkenin sporcularından bu ülkelerin bayraklarını aldılar ve tribünlerden dostluk mesajları verdiler.

Dünya bayrakları tribünlerde de buluştu

Açılış seremonisine ev sahipliği yapan yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun tribünleri de sahanın içi gibi dünya bayraklarının renklerine büründü. Ev sahibi Türkiye'nin bayrakları çoğunlukta olsa da, 97 ülkenin katılımıyla düzenlenen organizasyona katılan altı kıtadan ülkelerin bayrakları tribünlerde bir renk cümbüşüne dönüştü.

Bayraklarını tek başlarına taşıdılar

Deaflympics Samsun 2017'ye sadece birer sporcuyla katılan Filipinler, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yemen ve Guatemala'nın bayraklarını sırasıyla

Dominique Camus Nuevo, George Vella, Andreas Constantinou, Mohammed Abdullah Alkhawlani ve Sergio Pablo Aragon taşıdı. Resmi geçit töreni açıklama yapan sporcular, ülkelerinin tek temsilcisi olmalarının kendilerine verdikleri sorumluluğun bilincinde olduklarını söylediler.

Maskot Çakır hem coştu hem coşturdu

İşaret diliyle iletişim kurabilen ve bu özelliğiyle dünyanın ilk konuşan maskotu olan Çakır, her zamanki gibi açılışta da herkesin sevgilisi oldu. Stada ulaşır ulaşmaz tribünlerin sevgi gösterisiyle karşılaşan Çakır, tek tek tüm tribünlere çağrıldı. Maskot Çakır'a en büyük ilgiyi yine çocuklar gösterdi.

Bin 500 gönüllü stadyumdaydı

Deaflympics Samsun 2017'de görev yapan, 250'si işitme engelli toplam bin 500 gönüllünün tamamı açılış seremonisi için yeni 19 Mayıs Staydumu'ndaydı. 400 gönüllü sahada görev alırken, bin 100 gönüllü de töreni tribünlerden takip etti.

Güvenlik önlemleri üst seviyedeydi

Deaflympics boyunca güvenlik sıkıntısı yaşanmaması için 3 bin 300'ü özel olarak oyunlarda olmak üzere toplam 5 bin 300 güvenlik mensubu görev alıyor. Açılış seremonisinde de, görev yeri Samsun olan güvenlik mensuplarının yanı sıra, çevre illerden de çok sayıda güvenlik görevlisi görevdeydi.

Ulaşım ücretsizdi

Samsunlular, Ondokuzmayıs Üniversitesi yerleşkesinden Tekkeköy'e kadar uzanan hafif raylı sistemi hiçbir ücret ödemeden kullanarak açılış seremonisine ulaştılar. Aynı zamanda Samsun'un farklı ilçelerinden de stadyuma ücretsiz otobüs seferleri düzenlendi.

Olimpiyatlar, 31 Temmuz'a kadar Samsun ve 8 ilçesinde devam edecek.