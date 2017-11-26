Deaş Bağlantılı Örgüt Filipinler’den Temizlendi

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP), Marawi kentinin DEAŞ'la bağlantılı Maute örgütünden temizlendiğini açıkladı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP), Marawi kentinin DEAŞ'la bağlantılı Maute örgütünden temizlendiğini açıkladı.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde DEAŞ'la bağlantılı örgüt ve güvenlik güçleri arasında 6 aydır süren çatışmalar sonucunda şehrin tamamen temizlendiğini duyurdu. Komutan Romeo Brawner, kara birliklerinin gelecek yıl Nisan ayında şehirdeki operasyonlarının sona ereceğini belirtti. Şehirde yaşayan birçok insanın evlerine hemen geri dönememeleri gerektiğini söyleyen Brawner, "Vatandaşların evlerine dönmelerine izin vermeden önce bölgenin tamamının patlayıcı maddeden arındırılmış olmasından emin olmalıyız" dedi.

Ekim ayında DAEŞ bağlantılı Maute örgütünün son kalesi olan bir binadan 40 ceset çıkarılmıştı. Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, örgütün sonunun getirildiğini duyurmuştu. Kentte 23 Mayıs'tan bu yana süren çatışmaların ardından Mindanao eyaletinin tamamında sıkıyönetim ilan edilmişti.

Ömer ve Abdullah Maute kardeşler tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleriyle biliniyor. Örgüt, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.