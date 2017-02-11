Deaş Operasyonunda Gözaltına Alınan 9 Zanlı Serbest Bırakıldı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye...

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan biri Suriye uyruklu 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Şubat'ta İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri Suriye uyruklu olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürülmüştü. Öte yandan sosyal medya aracılığıyla DEAŞ propagandasını yaptıkları, gruplar kurarak örgüte eleman temini için çalıştıkları iddia edilen şüphelilerin evlerinde FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in kitaplarının da bulunması dikkat çekmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.