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Deaş’ın Elinde Bulunan Belçikalı Çocuk Sayısı Endişe Veriyor

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Deaş’ın Elinde Bulunan Belçikalı Çocuk Sayısı Endişe Veriyor
Tehdit Analizi Eşgüdüm Bünyesi (OCAM) tarafından yapılan açıklamada, 100'e yakın Belçika vatandaşı çocuğun Irak ve Suriye'de olduğu ve bunların yüzde...

Tehdit Analizi Eşgüdüm Bünyesi (OCAM) tarafından yapılan açıklamada, 100'e yakın Belçika vatandaşı çocuğun Irak ve Suriye'de olduğu ve bunların yüzde 80'ine yakın bölümünün DEAŞ'ın kontrolü altında bulunduğu iddia edildi.

Irak ve Suriye'de bulunan çocuk sayısı ile ilgili ortaya atılan rakamın Adalet Bakanlığının verilerine dayandırıldığını bildiren OCAM, tahmini rakamlara göre, söz konusu çocukların 29'u Belçika'da doğanlardan, 70'i ise Irak ve Suriye'de doğanlardan oluşuyor. Açıklamada çocukların 38'inin kız, 42'sinin erkek olduğu bilgisine de yer verilirken, geriye kalanların cinsiyetinin bilinmediği bildirildi. OCAM'a göre, çocukların yüzde 60'ını 0-4 yaş grubu, yüzde 20'sini 4-8 yaş grubu, yüzde 10'unu 9-12 yaş grubu ve geriye kalan yüzde 10'luk kısmını ise 12 yaşından büyük olanlar oluşturuyor.

DEAŞ'ın elinde bulunan çocukların Belçika için bir endişe oluşturacağını düşünen Federal Milletvekili Jean-Jacques De Gucht'un parlamentoya konuyla ilgili soru önergesi sunmasından sonra bir açıklama yapan Adalet Bakanı Koen Geens, Irak ve Suriye'de bulunan Belçika uyruklu çocukların ebeveynlerinin ya Belçika'da ikamet ettiklerini ya da Belçika'yla bağlantılı olduklarını belirtmekle yetinmişti.

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