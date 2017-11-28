Deaş’ın İstihbaratçısı Operasyonla Yakalandı

Eskişehir'de örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen DEAŞ mensubu, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen DEAŞ mensubu, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen DEAŞ üyesi I.M.G., operasyonda gözaltına alındı. Irak uyruklu zanlının terör örgütü adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca silah ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı öne sürülen DEAŞ üyesi bugün adliyeye sevk edildi. I.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.