  • BIST 103.360
  • Altın 163,756
  • Dolar 3,9320
  • Euro 4,6733
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Deaş’ın İstihbaratçısı Operasyonla Yakalandı

» »
Deaş’ın İstihbaratçısı Operasyonla Yakalandı
Eskişehir'de örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen DEAŞ mensubu, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de örgüt adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü belirlenen DEAŞ mensubu, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği belirlenen DEAŞ üyesi I.M.G., operasyonda gözaltına alındı. Irak uyruklu zanlının terör örgütü adına istihbarat faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi. Ayrıca silah ve bomba yapımı konusunda eğitim aldığı öne sürülen DEAŞ üyesi bugün adliyeye sevk edildi. I.M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bylock’tan Adliyeye Çıkarılan Ev Hanımına Adli Kontrol28 Kasım 2017 Salı 16:58
  • Samsun’da Fetö’nün Gaybubet Evinde Yakalanan Öğretmen Tutuklandı28 Kasım 2017 Salı 16:53
  • Samsun’da Fetö’den 11 Kişi Tutuklandı28 Kasım 2017 Salı 16:53
  • Otomobil Tır’a Arkadan Çarptı: 1 Yaralı28 Kasım 2017 Salı 16:53
  • Otomobilin Çarptığı Anne Öldü, 2 Çocuğu Yaralandı28 Kasım 2017 Salı 16:48
  • Diyarbakır’da Bir Kadın Evinin Önünde Kurşun Yağmuruna Tutuldu28 Kasım 2017 Salı 16:43
  • Yüksekova’da Trafik Kazası: 1 Güvenlik Korucusu Şehit28 Kasım 2017 Salı 16:33
  • 7 Yıldır Firari Olan 2 Kişi Siirt’te Yakalandı28 Kasım 2017 Salı 16:23
  • Malatya’da Aranan 49 Kişi Yakalandı28 Kasım 2017 Salı 16:18
  • Parfüm Fabrikasının Deposu Alev Alev Yandı28 Kasım 2017 Salı 16:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti