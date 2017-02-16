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DEAŞ'ın korkunç taktiklerini anlattı

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DEAŞ'ın korkunç taktiklerini anlattı
El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Hüseyin Karataş, "Teröristler kadın kılığına giriyor, kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik" dedi

13 Şubat’taki 1 şehit ve 4 askerin yaralandığı saldırıda bacağına şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu kaldırıldığı Kilis’teki ilk tedavisinin ardından memleketi Amasya’ya getirilip Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefedddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 25 yaşındaki Hasan Hüseyin Karataş, "Bir tane Türk, 50’sine, 100’üne bedel ama işin içerisinde kahpelik var. Hainlik var. Yoksa silahsız dahi ellerimize bitiririz işi. Canlı bombalar var. İntihar ediyor. Kadın kılığına giriyor. Geliyor. Kucağında çocukla geliyor. Yoksa biz bu işi çoktan bitirirdik. Sivillerin içine karışıyorlar” diye konuştu.

İYİLEŞİRSEM YİNE ORAYA GİDECEĞİM
Yaralı arkadaşına yardım etmeye giderken ayağına isabet eden şarapnel parçasının ‘zamanla gidecek bir şey’ olduğunu belirten El-Bab gazisi Karataş, “3 gün içinde iyileşirsem yine oraya gideceğim. Silah orada beni bekliyor” ifadelerini kullandı. Amasya Valisi Salih Işık, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile diğer yetkililer de ziyaret ettikleri Hasan Hüseyin Karataş’a moral verip durumu hakkında doktorlardan bilgi aldılar.

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