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Deaş’ın Sözde El Bab Valisi Etkisiz Hale Getirildi

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Deaş’ın Sözde El Bab Valisi Etkisiz Hale Getirildi
DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 Şubat tarihinde yapılan hava taarruzunda 32 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden...

DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 Şubat tarihinde yapılan hava taarruzunda 32 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin DEAŞ'ın sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni olduğu tespit edildi.

Bölgedeki askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre 3 Şubat tarihinde El Bab bölgesinde icra edilen hava taarruzunda 32 DAEŞ terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de sözde El Bab Valisi Ebu Halid Ürdüni olduğu öğrenildi. Ölen sözde El Bab Valisinin yerine görevlendirilen şahsa, sözde Rakka Valisi tarafından gönderilen mektup da ele geçirildi. Mektupta şu ifadelere yer veriliyor:

"Bismillahirrahmirrahim. Salat ve selam Hz. Muhammed'in ve soyunun üzerine olsun. Rakka Valisinden El Bab'ın yeni Valisine, yeni görevini tebrik ediyor ve bu görevlendirmenin mürtetler (dinden dönenler) ve Batı'nın müttefikleri yüzünden afet altında bulunan El Bab'a hayır ve bereket getirmesini diliyoruz. Keza yüce ve kadir olan Allah'tan kalbinizi İslam dininde sabit kılmasını ve oradaki kardeşlerimizi de bu mübarek şehirde sabit kılmasını niyaz ediyoruz. Öte yandan size aranızda bulunan haini bulup, ondan hesap sormanız tavsiyesinde bulunuyorum. Zira son bir haftada meydana gelen büyük kayıpların sebebi odur. Ayrıca eski Valiye Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, koyduğu bütün işaret ve şifreleri değiştireceğiz."

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