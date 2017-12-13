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Deaş’lı Teröristler Çaresiz Kalınca Kendini Patlattı

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Deaş’lı Teröristler Çaresiz Kalınca Kendini Patlattı
Irak'ın Kerkük ilinde Haşdi Şabi güçleri tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sıkışan teröristler teslim olmamak...

Irak'ın Kerkük ilinde Haşdi Şabi güçleri tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sıkışan teröristler teslim olmamak için kendilerini patlattı.

Bugün Irak hükümetinin desteklediği Haşdi Şabi güçleri tarafından Reşat bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında bölgede çok sayıda DEAŞ teröristlerinin bulunduğu çukur tespit edildi. Türkmen Haşdi Şabi kuvvetlerinin yoğun ateşine maruz kalan çukurlardaki teröristler, kendilerini havaya uçurdu. Operasyonda havadan askeri helikopter desteği de sağlandı.

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