Deaş’lıların Gösterdiği Adreslerden Cephanelik Çıktı

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 2 teröristin ifadeleri doğrultusunda 3 canlı bomba yakalanırken, gösterdikleri...

Gaziantep'te DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 2 teröristin ifadeleri doğrultusunda 3 canlı bomba yakalanırken, gösterdikleri adreslerden ise adeta cephanelik çıktı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takip ve araştırmalar sonucunda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. DEAŞ terör örgütünün ülkede sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3. grubuna mensup Mehmet Fatih A. 7 Şubat'ta, Murat D. ise 29 Ocak'ta canlı bomba yeleği ve patlayıcı maddelerle yakalanmıştı. Murat D. isimli şahsın alınan ifadeleri ve yapılan yer göstermesi sonucunda yaklaşık 150 kilogram ağırlığında patlayıcı madde, 15 kilogram TNT, 20 adet canlı bomba bel kuşağı, 19 adet cep telefonlu anahtar sistemi, 21 adet zaman ayarlı anahtar sistemi, 20 adet canlı bomba basma butonlu anahtar sistemi, 1 top korteks, 300 adet kapsül, 100 adet elektrikli kapsül ve 2 adet Kaleşnikof (AK-47) tüfek ele geçirildi.

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Murat D. ve Mehmet Fatih A. isimli şüphelilerin yapılan çapraz sorguları neticesi alınan ifadeleri, yapılan fotoğraf teşhisleri ve kullanılan teknikler sayesinde yaptırılan yer göstermeleri sonrasında düzenlenen operasyonla DEAŞ terör örgütü içerisinde beraber savaşçı ve canlı bomba eğitimi alan E.S. ve M.Y. isimli şüpheliler 14.02.2017 tarihinde, yine canlı bomba eğitimi alan ve Adıyaman ilinde olduğu tespit edilen A.P. isimli şüpheli 22.02.2017 tarihinde herhangi bir eylem yapmaya fırsat bulamadan yakalanmışlardır. 3 canlı bomba şüphelisi ile beraber toplam 5 şüpheli şahıs, haklarında yapılan tahkikat sonrası adli makamlara sevk edilmiş ve canlı bomba olduğu değerlendirilen 3 kişi tutuklanmıştır" denildi.