Deaş’tan Gözaltına Alınan Iraklı Sınır Dışı Edildi

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili gözaltına alınan Iraklı şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ ile ilgili gözaltına alınan Iraklı şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Irak uyruklu Qaıd M.H.A.O.'yu (41) Canik ilçesi Karşıkaya Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. 9 çocuk babası olduğu öğrenilen Qaıd M.H.A.O., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Qaıd M.H.A.O. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Iraklı şüpheli, TEM polisi tarafından emniyete götürülüp sınır dışı edildi.