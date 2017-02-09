Deaş’tan Gözaltına Alınan Kardeşlere Adli Kontrol

Mersin'den yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen ve DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Iraklı 2 kardeş, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'den yolcu otobüsüyle Samsun'a gelen ve DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen Iraklı 2 kardeş, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den Samsun'a gelen yolcu otobüsünde terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen 2 kardeşi takibe aldı. Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yolcu otobüsünden inen Iraklı Muhsin M.T.(40) ve kardeşi Abdulserdar M.T.(34) yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kardeşler, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Iraklı kardeşler terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.