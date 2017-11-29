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Deaş’tan Temizlenen Kerkük’e 20 Bin Fidan Dikildi

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Deaş’tan Temizlenen Kerkük’e 20 Bin Fidan Dikildi
Irak'ın Kerkük kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi 20 bin fidan ekilerek kutlandı.

Irak'ın Kerkük kentinin DEAŞ'tan temizlenmesi 20 bin fidan ekilerek kutlandı.

Kerkük'te DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonların başarıyla tamamlanmasının ardından yöneticiler ve halk Kerkük'ün çevresindeki köyler ile şehrin farklı bölgelerine 20 bin fidan ve çiçek ekti. Kerkük Valisi Rakan Sait, Irak güvenlik güçlerinin başarıyla düzenlediği operasyonlar sonucunda yaşadıkları yerlere çiçek ekip, fidan diktiklerini söyledi. Vali Sait, Kerkük'ün 50'li ve 60'lı yıllarda çiçekli ve fidanlı bahçeli evleriyle meşhur olduğunu, ancak terör örgütü DEAŞ'ın bu bahçeleri tahrip ettiğini belirtti. Bugün Kerkük ve çevresine 20 bin fidan dikildiğini ifade eden Sait, özellikle 2022 yılında Kerkük'ün tamamına fidanlar dikilmiş olacağını sözlerine ekledi.

Fidan diken vatandaşlardan biri, ekilen güllerin ve fidanların şehre barış ve muhabbet getireceğini söyledi. Keküklü Yarbay Hadi Bekir Ağaoğlu, "Gül dikmek savaşta zafer elde ettiğimizi gösteriyor. Bugün burada gül dikiyoruz, DEAŞ kan döküyordu" dedi.

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