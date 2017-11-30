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Dedektiflik Bürosu Kurdu, Şimdi Talebe Yetişemiyor

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Dedektiflik Bürosu Kurdu, Şimdi Talebe Yetişemiyor
Burçin Doğan, 4 yıl önce özel dedektiflik bürosu açtı. İlk başlarda ayda bir iki kişinin başvurduğu dedektiflik hizmetini şimdi o kadar çok kişi...

Bursa'da açılan özel dedektiflik bürosu talebe yetişemiyor.

Burçin Doğan, 4 yıl önce özel dedektiflik bürosu açtı. İlk başlarda ayda bir iki kişinin başvurduğu dedektiflik hizmetini şimdi o kadar çok kişi talep ediyor ki, 10 kişilik kadro kuran Doğan, iş yoğunluğunda dışarıdan da takviye eleman alarak gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Dedektife en çok eşinin kendisini aldattığını düşünen eşler başvuruyor.

Bu işe 4 yıl önce başladıklarını ifade eden Burçin Doğan, "Bize genelde eş takibi, personel ve ortak araştırması davaları geliyor. Bazen özel yakın koruma isteklerinde bulunanlar da oluyor. Mesela bir boşanma süreci var, mahkemeye giderken şiddete maruz kalacağını düşünen kişi bize başvuruyor. Bizim özel aracımız özel şoförle birlikte vatandaşı evinden alıyor. Yakın korumalarla birlikte mahkeme salonuna gidiliyor. Mahkemeden sonra tekrar evine kadar bırakıyoruz. Biz ilk bu işe başladığımızda kadınların bize geleceğini düşünüyorduk. Fakat bu konuda yanıldık. Bize eşinin kendisini aldattığını düşünen erkekler başvuruyor. Müşteri portföyümüzün yüzde 80'lik kısmını erkekler oluşturuyor. Bizim aldığımız davaların yüzde 95'i çözüme kavuşuyor. Biz vatandaşlarla sözleşme imzalayarak çalışıyoruz. Bizim verdiğimiz donelerin mahkemede delil olarak kullanılmadığını bizi tutan müşterilerimizde bilir. Biz sadece kanaat oluşturabilecek delil dosyaları hazırlamaya özen gösteriyoruz" dedi.

Doğan, "Bize Bursa'da şehir dışından gelip okuyan öğrencilerin aileleri başvuru yapıyor. Ailelerin çocukları hakkında endişeleri oluyor. Arkadaşları kim, gece dışarı çıkıyor mu, kötü bir alışkanlığı var mı? Bunları merak eden aileler bizlere ulaşıp çocukları hakkında bilgi istiyorlar. Bize firmalar da başvuruyor. Bu zamana kadar bize başvuran 150 davayı çözüme kavuşturduk. Bizim günlük ücretimiz seçilen davaya göre değişir. Eş takibi ve adres tespiti 500 ila 1000 lira arasında değişiyor. Tutulan süreye göre fiyat artar ya da azalır" şeklinde konuştu.

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