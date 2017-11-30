Define Ararken El Yapımı Dinamit Kullanan Emekli Polis Öldü

Denizli'nin Baklan ilçesinde define aradığı iddia edilen emekli polis, dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Baklan ilçesinde define aradığı iddia edilen emekli polis, dinamitin elinde patlaması sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Sarıkaya mevkiinde 2 arkadaşı ile birlikte define arayan emekli polis memuru Hüseyin K., dinamitin elinde patlaması sonucu kazı yerinde iki kolunu kaybetti. Hüseyin K.'nın yanındaki iki arkadaşının ise patlama sonrası olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Patlamanın sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma sevk edildi. Hastaneye kaldırılan emekli polis tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.