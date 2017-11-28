Define Arayan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Adıyaman il Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesinde kaçak kazı yapan şahısları suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Besni ilçesi, Yelbastı köyü, Karaağaç mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, 1'inci derece SİT alanı içerisinde 3 şahsı kaçak kazı yayarken suçüstü yakaladı. İzinsiz kazı yapan şahıslar ile birlikte kazıda kullandıkları dedektör ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Kaçak kazı ile ilgili soruşturma başlatıldı.