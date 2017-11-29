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Define Avcıları Lahit Mezarı Ortaya Çıkardı

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Define Avcıları Lahit Mezarı Ortaya Çıkardı
Kabadüz ilçesi Gümüşdere Mahallesi'nde define avcıları tarafından kaçak kazılarda bir tane lahit mezar ortaya çıkartılarak tahrip edildiği anlaşıldı.

Ordu'da define avcıları lahit mezarı ortaya çıkardı.

Kabadüz ilçesi Gümüşdere Mahallesi'nde define avcıları tarafından kaçak kazılarda bir tane lahit mezar ortaya çıkartılarak tahrip edildiği anlaşıldı. Gümüşdere Mahallesi Derinçay Irmağı'nın doğu yakasında bulunan sarp ve kayalık bölgede kaçak kazılar sonucu ortaya çıkarılan lahit mezara ulaşmak için 5 tane sur benzeri yapının içinden geçilerek gidiliyor.

Gümüşdere Mahallesi sakinlerinden Serdar Şimşek, lahit mezarına yakın 2 tane Helenistik döneme ait kaya mezarlarının olduğunu söyledi.

Define avcılarının her yerde bir şeyler aradığını belirten Şimşek, "Mahallemizde bulunan dik, sarp kayalıklarda bilinen kaya mezarları ve kaçak kazılarda ortaya çıkartılan lahit mezar bence buranın en az 2 bin yıllık tarihine ışık tutuyor. Lahit mezara ulaşmak için sur benzeri yapılmış yapıların içinden geçerek ulaşıyorsunuz" dedi.

Lahit mezarının çok sarp kayalık alanda bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Bulunan mezarı parçalamışlar ve etrafında birçok küp parçası var. Define avcıları her yerde arama yapmış. Tırmanılması imkansız kayaların üst kısmına ulaşabilmek için ağaçlardan merdiven yapmışlar. Burada saklı bir tarih olduğunu düşünüyorum. Bu tarihi gün yüzüne çıkartılabilirse ilimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini çok önemli derece de katkı sağlar" şeklinde konuştu.

Şimşek, yetkililerce bu alanda araştırma ve inceleme yapılmasını rica ettiğini sözlerine ekledi.

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