Defterdar Vekili Şair Ve Ozanları Şiirle Karşıladı

Eskişehir Defterdar Vekili Rahim Taş, kendisini ziyarete gelen Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyelerini şiirlerini okuyarak karşıladı.

Eskişehir Defterdar Vekili Rahim Taş, kendisini ziyarete gelen Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyelerini şiirlerini okuyarak karşıladı.

Rahim Taş'ın makamında gerçekleşen ziyarette duygusal anlar yaşandı. Eskişehir Defterdar Vekili Rahim Taş ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "EŞYODER üyelerini araştırmacı yazar ve şair olduğum için kendi yazdığım ve derlediğim şiirlerimi okuyarak karşıladım. Karşılaşma anında duygusal anlar yaşadık. EŞYODER'in beni ziyaret etmesi ve Eskişehir'deki defterdarlık makamına yeni geldiğim için beni tebrik ettiler. Bu durum beni oldukça memnun etti. Şiir ve edebiyat gönüllüsü olarak EŞYODER'e, kültür ve sanat alanında her türlü destek vermeye hazırım" dedi.

EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şair ve yazar bir defterdar vekilinin olmasından dolayı mutlu olduklarını aktardı.