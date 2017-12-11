DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK

Samsunspor’un Denizli’de aldığı beraberlik deplasmanda alınan artı 1 puan olarak görülebilir. Ancak haftalardır kazanamayan üstelik lige şampiyonluk parolasıyla başlayıp play off’a razı olan sonra da kümede kalsa yeter durumuna gelen bir takım için kayıp hanesine kaydedilen bir maç oldu. Denizlispor karşısında oynanan futbolun öncekilerden hiçbir farkı olmadığını gördük. Futbolcuların bireysel performansı aynı şekilde. Takım olarak bilinen sıkıntılar bu maçta da kendini gösterdi. Yani ne yaparsanız yapın bu takım bundan fazla bir şey oynamaz. Şimdi ilk yarı için kimse bir şey beklemesin, beklemiyor da.

Ay sonunda yapılacak olan kongre Samsunspor’un geleceğini belirleyecek. Nasıl bir yönetim oluşacak Samsunspor’un geleceğine yönelik. Ne gibi adımlar atılacak bunu göreceğiz. Yani kısaca Samsunspor koca bir sezonu kaybetti. Geleceği de muamma.