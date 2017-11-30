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DEĞİŞEN, GELİŞEN VE BÜYÜYEN ÜNYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ…

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DEĞİŞEN, GELİŞEN VE BÜYÜYEN ÜNYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ…
30 Mart 2014 yerel seçimleri öncesi hemşerilerimize "Bu Kenti Yeniden İnşa Edeceğiz" demiştik. Hamdolsun göreve gelirken verdiğimiz sözlerin yanında, zikretmediğimiz projeleri bile hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Tarihi çok eski bir geçmişe dayanan Ünye’mizin Kültürel ve tarihsel miraslarını gün yüzüne çıkarmak ve turizme kazandırmak adına başlattığımız “Kültür Yolu” projesi çerçevesinde ilçemizde birçok restorasyon projesi gerçekleştirdik. Eserler ortaya çıktıkça kentimizin hem görsel güzelliği ortaya çıktı hem de ziyaretçi sayısında ciddi artışlar oldu. Restorasyon çalışmalarımız diğer eserler içinde hızlı bir şekilde devam ediyor ve edecek.

Öte yandan geçmişine sahip çıkan kent kimliği ile beraber geleceğine şekil veren bir yönetim anlayışı ile birçok yeni projeyi de hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz.

Yeni Kapalı Çarşı, Alışveriş Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı gibi modern projelerin yanısra kentin her noktasında gerçekleştirdiğimiz altyapı ve üst yapı çalışmaları ile Ünye adeta şantiye gibi çalışıyor.

Ordu’nun Büyükşehir olması ile birlikte 18 olan mahalle sayımız 85’e çıktı. Bu dönem özellikle üst mahallelerimizde adeta yol seferberliği başlattık. Beton yollar, yol rehabilite çalışmaları, sıcak asfalt uygulamaları ile hemşerilerimizin yıllardır özlem duyduğu ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz.

Bizler hemşerilerimizden aldığımız emaneti en iyi şekilde korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına üzerimizde hissettiğimiz sorumluluğun farkındayız.

Ünye geleceğin parlayan yıldızı olmaya devam edecek.

Saygılarımla…

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