  • BIST 102.342
  • Altın 163,602
  • Dolar 3,9627
  • Euro 4,6996
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 13 °C

Değişen Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne Protesto

» »
Değişen Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne Protesto
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da yürürlüğe geçirdiği "Rehberlik Hizmetleri...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da yürürlüğe geçirdiği "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin okullarda psikolojik hizmetlerin nitelikli biçimde sunulmasına darbe vuracağını düşündükleri için protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, 10 Kasım'da yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte bazı maddelerin değişikliği büyük tepki çekti. Grup adına açıklamayı okuyan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi (PDR) Başkanı Doç. Dr. Baki Duy, "Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, 1 Kasım 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde "psikolojik danışman', "okul psikolojik danışmanı" ve "kariyer psikolojik danışmanı" unvanları ve mesleki yeterlilikler tanımlanmışken, Rehberlik Yönetmeliğinde bir kez dahi psikolojik danışman unvanına yer verilmemiş olması anlaşılır ve kabul edilir değildir. Yönetmelikte rehberlik servisinde görevli psikolojik danışmandan "bu eleman" şeklinde söz edilmesi, bizlere yönelik defolu, küçümseyici bakışı yansıtmaktadır. Yönetmelikte "rehberlik öğretmeninin görevleri" başlığı altında yer alan "sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar" ibaresine karşı çıkmamızın nedeni işten, görevden kaçmak, kaytarmak değil bu görevlerin psikolojik danışmanlığın temel felsefesine ve ilkelerine ters düşmesindendir. Öğrenciler kendilerini denetleyen, disiplin altına almaya çalışan, belleticilik yapan okul psikolojik danışmanına nasıl olup da güven duyup cinsel istismar gibi ruhsal sorunlar için yardım isteyebilir? Aynı anda birden fazla okulda hizmet vermeye çalışan okul psikolojik danışmanı, mesleki unvanıyla bağdaşmayan, asli görevi olmayan bu tür görevlerle meşgulken, öğrencilerimize nasıl sağlıklı hizmet verebilir? Okul psikolojik danışmanları mesleki yeterlilikleri ve etik ilkelerle uyumlu olduğu sürece, öğrenci yararına olacak her türlü çalışmayı yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Toçoğlu Yiğit’e Başarılar Diledi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:43
  • Başkan Yılmazer, Emekli Olan Köksöken’e Plaket Verdi29 Kasım 2017 Çarşamba 16:43
  • Başkan Kara’nın Mevlid Kandili Mesajı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:38
  • “Ortaya Karışık” Fotoğraf Sergisi Açıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 16:33
  • Diyarbakır’da Tanıtım Ve Markalaşma Toplantısı Yapıldı29 Kasım 2017 Çarşamba 15:48
  • Aydın’ın 21. Dönem Milletvekili Ongun, Hayatını Kaybetti29 Kasım 2017 Çarşamba 15:38
  • Vitraspor Yükselişini Sürdürüyor29 Kasım 2017 Çarşamba 15:38
  • Kandil Simidine Talep Yüksek29 Kasım 2017 Çarşamba 15:38
  • Darıcalılar’dan İdamlık Genç Oyununa Yoğun İlgi29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
  • Arakan Kafilesi Yola Çıkıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti