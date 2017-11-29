Değişen Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne Protesto

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da yürürlüğe geçirdiği "Rehberlik Hizmetleri...

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının 10 Kasım'da yürürlüğe geçirdiği "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin okullarda psikolojik hizmetlerin nitelikli biçimde sunulmasına darbe vuracağını düşündükleri için protesto etti.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, 10 Kasım'da yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte bazı maddelerin değişikliği büyük tepki çekti. Grup adına açıklamayı okuyan Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Eskişehir Şubesi (PDR) Başkanı Doç. Dr. Baki Duy, "Ulusal Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, 1 Kasım 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde "psikolojik danışman', "okul psikolojik danışmanı" ve "kariyer psikolojik danışmanı" unvanları ve mesleki yeterlilikler tanımlanmışken, Rehberlik Yönetmeliğinde bir kez dahi psikolojik danışman unvanına yer verilmemiş olması anlaşılır ve kabul edilir değildir. Yönetmelikte rehberlik servisinde görevli psikolojik danışmandan "bu eleman" şeklinde söz edilmesi, bizlere yönelik defolu, küçümseyici bakışı yansıtmaktadır. Yönetmelikte "rehberlik öğretmeninin görevleri" başlığı altında yer alan "sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar" ibaresine karşı çıkmamızın nedeni işten, görevden kaçmak, kaytarmak değil bu görevlerin psikolojik danışmanlığın temel felsefesine ve ilkelerine ters düşmesindendir. Öğrenciler kendilerini denetleyen, disiplin altına almaya çalışan, belleticilik yapan okul psikolojik danışmanına nasıl olup da güven duyup cinsel istismar gibi ruhsal sorunlar için yardım isteyebilir? Aynı anda birden fazla okulda hizmet vermeye çalışan okul psikolojik danışmanı, mesleki unvanıyla bağdaşmayan, asli görevi olmayan bu tür görevlerle meşgulken, öğrencilerimize nasıl sağlıklı hizmet verebilir? Okul psikolojik danışmanları mesleki yeterlilikleri ve etik ilkelerle uyumlu olduğu sürece, öğrenci yararına olacak her türlü çalışmayı yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Grup, yapılan açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.