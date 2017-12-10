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DEĞİŞİM ÖNCESİ SESSİZ BEKLEYİŞ

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DEĞİŞİM ÖNCESİ SESSİZ BEKLEYİŞ
AK Parti'de ara verilen 'zorunlu istifa süreci' başlıyor. Büyükşehir il başkanlarında değişiklikler tamamlanacak, kongreye gidilecek. Bazı belediye başkanları için de 'istifa' düğmesine basılacak

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı metal yorgunluğu, yolsuzluk ve davadan şaşma değişiminde sürecin yeniden hızlanacağı ifade ediliyor. Değişimin sadece Büyükşehir il başkanları değişimiyle kalmayacağı, AK Partili bazı belediye başkanlarının da görevinden alınacağı öne sürülüyor. CHP'li bazı belediye başkanları da yine yolsuzluk iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'nın gündeminde.

Siyasi kulislerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın geçmişte partilerin yaşadığı büyük zaaflarının ‘yozlaşma' ve ‘hantallaşma' olduğunu vurgulayarak, başlattığı değişim sürecine yeniden hız vereceği konuşuluyor. Ankara gündeminde oldukça yoğun yer alan il başkanları ve bazı belediye başkanlarının değişimi için 'süreç henüz tamamlanmadı' denilirken, haklarında yolsuzluk iddiaları olan bazı CHP'li Belediyelerin de önümüzdeki günlerde İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınacağı konuşuluyor. 

ARALIK AYINDA TAMAMLANACAK
Erdoğan'ın uzun yıllar hukukunun olduğu, bakanlık veya belediye başkanlığı yapan arkadaşlarını bile görevden aldığına dikkat çeken bazı AK Partililer, 2019 seçimlerine yenilenmiş ve eski dinamizmini yakalamış bir AK Parti ile gitmek için her türlü değişimin yapılacağını vurgularken, bayrak değişimine Bakanlar Kurulu, MKYK ve MYK'nın da dahil edilebileceğini söylüyor. Aralık ayının tüm bu değişimlere sahne olmasını bekleyen siyasiler, haklarında rapor hazırlanan il başkanları için de Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde kararını  açıklayacağını, yerlerine atama yapacağını da sözlerine ekledi. 

AÇIKLAMA GENEL MERKEZ'DEN
Öte yandan Ankara'da siyaset bu beklentileri konuşurken, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel'in de göreve devam edip etmeyeceği bu hafta belli olabileceğini ifade ediyor. Resmi açıklamanın bizzat genel merkez tarafından yapılacağı belirtilirken, Göksel'in de genel merkez açıklaması sonrası 'Tamam mı, devam mı açıklaması' yapması bekleniyor. Değişim öncesi sessiz bekleyişin sürdüğü Samsun'da, İl Başkanı Muharrem Göksel de, son sözü söyleyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını bekliyor. Görevden alınması düşünülen il başkanlarının istifasını genel merkeze sunduğu, Erdoğan'ın kararı sonrası işleme konulacağı da öne sürülüyor.  Zekeriya FIRAT

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